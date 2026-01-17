एक्सप्लोरर
करीना कपूर ने शेयर कीं 10 साल पुरानी अनदेखी फोटोज, लिखा- 'बंप का साल'
Kareena Kapoor Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने हाल ही में अपनी साल 2016 की कुछ अनदेख फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज में करीना प्रेग्नेंट हैं और अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट कर रही हैं.
सोशल मीडिया पर कई ट्रेंड्स आते हैं जिन्हें सेलिब्रिटीज बड़े ही चाव के साथ फॉलो करते हैं. जैसे फिलहाल ट्रेंड चला हुआ है कि सोशल मीडिया पर 10 साल पुरानी फोटोज को लोग शेयर कर रहे हैं. ऐसा ही बॉलीवुड सेलेब्स भी कर रहे हैं. इसी कड़ी में करीना कपूर खान ने भी अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं. जिनमें उनका बेबी बम्प साफ नजर आ रहा है.
Published at : 17 Jan 2026 07:39 PM (IST)
