आज भी ऐश्वर्या राय की खूबसूरती के आगे सब फेल है, 10 फोटोज मे देखें एक्ट्रेस की ग्लैमरस तस्वीरें
Aishwarya Rai Birthday Special: आज भी 52 की उम्र में गजब की सुंदर दिखती हैं ऐश्वर्या राय .इनकी खूबसूरती आज भी किसी को भी हैरान कर देती है. उनकी अट्रैक्टिव अदाएं और ग्लैमरस लुक सबका ध्यान खींचते हैं.
बॉलीवुड की मशहूर और खूबसूरत ऐश्वर्या राय ने कई यादगार फिल्में दी हैं. भले ही वह अब फिल्मों से दूर हैं, लेकिन उनके स्टाइल, फैशन और ग्लैमरस लुक हमेशा सबका ध्यान खींचते हैं. अब हम आपको उनकी कुछ पुरानी फोटोज दिखा रहे हैं, जिन्हें देखकर आज की हसीनाएं भी फीकी लगने लगेंगी.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 01 Nov 2025 04:03 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
