हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआज भी ऐश्वर्या राय की खूबसूरती के आगे सब फेल है, 10 फोटोज मे देखें एक्ट्रेस की ग्लैमरस तस्वीरें

आज भी ऐश्वर्या राय की खूबसूरती के आगे सब फेल है, 10 फोटोज मे देखें एक्ट्रेस की ग्लैमरस तस्वीरें

Aishwarya Rai Birthday Special: आज भी 52 की उम्र में गजब की सुंदर दिखती हैं ऐश्वर्या राय .इनकी खूबसूरती आज भी किसी को भी हैरान कर देती है. उनकी अट्रैक्टिव अदाएं और ग्लैमरस लुक सबका ध्यान खींचते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Nov 2025 04:03 PM (IST)
बॉलीवुड की मशहूर और खूबसूरत ऐश्वर्या राय ने कई यादगार फिल्में दी हैं. भले ही वह अब फिल्मों से दूर हैं, लेकिन उनके स्टाइल, फैशन और ग्लैमरस लुक हमेशा सबका ध्यान खींचते हैं. अब हम आपको उनकी कुछ पुरानी फोटोज दिखा रहे हैं, जिन्हें देखकर आज की हसीनाएं भी फीकी लगने लगेंगी.

ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की ऐसी हसीना हैं, जिनका जादू बड़े पर्दे पर हो या न हो, लेकिन उनकी खूबसूरती और स्टाइल की बातें हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में चर्चित रहती हैं.
ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था.
ऐश्वर्या ने साल 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था. इसके बाद उन्हें साल 1997 में उन्हें मणि रत्नम की तमिल फिल्म 'इरुवर' ऑफर हुई.
इसके बाद एक्ट्रेस ने फिल्म 'और प्यार हो गया' से बॉलीवुड में कदम रखा. हालांकि एक्ट्रेस को असली पहचान 'हम दिल दे चुके सनम' से मिली. जो उनकी तीसरी हिंदी फिल्म थी.
'हम दिल दे चुके सनम' से ऐश्वर्या रातोंरात स्टार बन गई थी. फिल्म में उनकी एक्टिंग, सादगी भरे लुक और नीली आंखों ने फैंस को दीवाना बना दिया था.
इस फिल्म के दौरान एक्ट्रेस की नजदीकियां सलमान खानके साथ बढ़ गई थी, और दोनों के बीच प्यार की चर्चाएं भी सामने आई थीं.
ऐश्वर्या राय 90 के दशक में गजब की खूबसूरत दिखती थी. सिर्फ सलमान ही नहीं इंडस्ट्री के और भी कई स्टार्स एक्ट्रेस की अदाओं पर दिल हारते थे.
ऐश ने अपने करियर में 'देवदास' 'धूम 2', 'जोधा अकबर' समेत कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है.
पर्सनल लाइफ की बात करें तो सलमान से अलग होने के बाद एक्ट्रेस का अफेयर कुछ वक्त विवेक ओबरोय संग भी रहा था.
विवेक से अलग होने के बाद ऐश्वर्या राय की दोस्ती और फिर प्यार अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म ‘गुरू’ के सेट पर पनपा, और 2007 में दोनों की शादी हुई, बाद में उनकी एक बेटी आराध्या हुई.
Published at : 01 Nov 2025 04:03 PM (IST)
Embed widget