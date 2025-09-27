एक्सप्लोरर
संजय लीला भंसाली के हीरो बनकर अहान पांडे देंगे 'सैयारा' से भी बड़ी फिल्म! जानें क्यों हो रहीं ये बातें
Ahaan Panday Spotted : सैयारा फेम अहान पांडे को आज पैप्स ने संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया. इसके बाद से अभिनेता के अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई है. देखें तस्वीरें.
अहान पांडे की एक झलक पाने को फैंस बेकरार रहते हैं. आज एक बार फिर उनका पब्लिक अपियरेंस हुआ. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं. आप भी देखें 'सैयारा' के कृष कपूर की एक झलक.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 27 Sep 2025 09:16 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
भंसाली के हीरो बनकर अहान पांडे देंगे 'सैयारा' से भी बड़ी फिल्म! जानें क्यों हो रहीं ये बातें
बॉलीवुड
9 Photos
'खलनायक' एक्टर संजय दत्त की कॉर्बन कॉपी हैं बेटे शाहरान, तस्वीरें बताती हैं बनेंगे सुपरस्टार
बॉलीवुड
7 Photos
नवरात्रि में ग्रे कलर की आउटफिट में दिखना है गॉर्जियस, तो इन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
7 Photos
सिक्स-पैक ऐब्स ऐसे जैसे सीमेंट से बनाए गए हों! देखें टाइगर श्रॉफ के परफेक्ट फिजिक की तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
'कभी खुशी कभी गम' में शाहरुख-काजोल का बेटा बन दिखा था एक क्यूट बच्चा, अब बन चुका है हैंडसम हंक
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
बिहार
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
बॉलीवुड
'खलनायक' एक्टर संजय दत्त की कॉर्बन कॉपी हैं बेटे शाहरान, तस्वीरें बताती हैं बनेंगे सुपरस्टार
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
भंसाली के हीरो बनकर अहान पांडे देंगे 'सैयारा' से भी बड़ी फिल्म! जानें क्यों हो रहीं ये बातें
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion