हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसंजय लीला भंसाली के हीरो बनकर अहान पांडे देंगे 'सैयारा' से भी बड़ी फिल्म! जानें क्यों हो रहीं ये बातें

संजय लीला भंसाली के हीरो बनकर अहान पांडे देंगे 'सैयारा' से भी बड़ी फिल्म! जानें क्यों हो रहीं ये बातें

Ahaan Panday Spotted : सैयारा फेम अहान पांडे को आज पैप्स ने संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया. इसके बाद से अभिनेता के अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई है. देखें तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 09:16 PM (IST)
अहान पांडे की एक झलक पाने को फैंस बेकरार रहते हैं. आज एक बार फिर उनका पब्लिक अपियरेंस हुआ. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं. आप भी देखें 'सैयारा' के कृष कपूर की एक झलक.

1/7
सैयारा में जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद अहान पांडे सभी की चहेते सितारे बन गए हैं. अपनी डेब्यू फिल्म से ही उन्होंने ऐसा जादू बिखेरा कि सभी उनके दीवाने बन गए.
2/7
हमेशा ही फैंस उनकी एक झलक को बेकरार रहते हैं. आज एक बार फिर पैप्स ने उन्हें स्पॉट किया और अब अहान पांडे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सभी का ध्यान खींच रही हैं. कैजुअल अंदाज में उनका ये लुक काफी पसंद किया जा रहा है.
3/7
अहान पांडे को पैप्स ने लेजेंडरी फिल्मकार संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया. इसकी खबर सुनते ही फैंस की भी उत्सुकता बढ़ गई है और सभी उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा कर रहे हैं.
4/7
फिल्ममेकर के ऑफिस के बाहर एक्टर को काफी कैजुअल लुक में देखा गया. उनका ये सिंपल और स्टाइलिश लुक देख एक बार फिर सभी उनके मुरीद बन गए हैं.
5/7
इन तस्वीरों में एक्टर शर्ट और डेनिम जींस में नजर आ रहे हैं. अपनी स्माइल और चार्मिंग पर्सनैलिटी से वो लाइमलाइट अपने नाम कर गए हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें पर भी फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं.
6/7
इसके साथ ही सभी को सैयारा के कृष कपूर की अगली बड़ी फिल्म का इंतजार है. डेब्यू फिल्म के सक्सेस के बाद उनकी अगली फिल्म क्या होगी ये अभी तक राज ही है. उम्मीद है कि एक्टर इस राज से जल्द ही पर्दा उठाते हुए अपने फैंस को सरप्राइज देंगे.
7/7
ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अहान पांडे संजय लीला भंसाली के अगले हीरो बन सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो ये अहान पांडे के करियर और पॉपुलैरिटी के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है.
Published at : 27 Sep 2025 09:16 PM (IST)
