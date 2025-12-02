बेहद आलीशान है सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का नया घर, देखे इनसाइड फोटोज

उनके घर का ओपन किचन बेहद मॉडर्न और सिंपल डिजाइन में तैयार किया गया है. ग्रे और लाइट टोन थीम के साथ इसका स्पेस काफी खुला और ब्राइट दिखाई देता है. स्मार्ट स्टोरेज, क्लीन स्लैब और मिनिमल डेकोर इसे और भी क्लासी फील देते हैं.