बेहद आलीशान है सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का नया घर, देखे इनसाइड फोटोज

बेहद आलीशान है सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का नया घर, देखे इनसाइड फोटोज

Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal: एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का ये नया घर काफी आलीशान और मॉडर्न हैं. आज हम आपको उनके इस नए घर की इनसाइड फोटोज दिखने जा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Dec 2025 12:30 PM (IST)
Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal: एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का ये नया घर काफी आलीशान और मॉडर्न हैं. आज हम आपको उनके इस नए घर की इनसाइड फोटोज दिखने जा रहे हैं.

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल मुंबई में नए घर में शिफ्ट हुए है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग शेयर करके अपने आलीशान घर की झलक दिखाई, जिसे उन्होंने बड़े ही प्यार से डेकोरेट किया है. उनका ये घर काफी लग्जरी है.

1/8
सोनाक्षी के घर का लिविंग एरिया देखने में जितना खुला है, उतना ही सुकूनभरा भी लगता है. पूरे स्पेस में लाइट कलर थीम का यूज किया गया है, जो इस एरिया को मॉडर्न और एलीगेंट लुक देता है.
सोनाक्षी के घर का लिविंग एरिया देखने में जितना खुला है, उतना ही सुकूनभरा भी लगता है. पूरे स्पेस में लाइट कलर थीम का यूज किया गया है, जो इस एरिया को मॉडर्न और एलीगेंट लुक देता है.
2/8
सोनाक्षी के घर का डाइनिंग एरिया काफी क्लासी और मॉडर्न है. यहां एक बड़ा डाइनिंग टेबल रखा गया है, और चारों तरफ हल्की लाइटिंग और सिंपल डेकोर है. पूरा स्पेस ब्राइट और खुला लगता है.
सोनाक्षी के घर का डाइनिंग एरिया काफी क्लासी और मॉडर्न है. यहां एक बड़ा डाइनिंग टेबल रखा गया है, और चारों तरफ हल्की लाइटिंग और सिंपल डेकोर है. पूरा स्पेस ब्राइट और खुला लगता है.
3/8
उनके घर का ओपन किचन बेहद मॉडर्न और सिंपल डिजाइन में तैयार किया गया है. ग्रे और लाइट टोन थीम के साथ इसका स्पेस काफी खुला और ब्राइट दिखाई देता है. स्मार्ट स्टोरेज, क्लीन स्लैब और मिनिमल डेकोर इसे और भी क्लासी फील देते हैं.
उनके घर का ओपन किचन बेहद मॉडर्न और सिंपल डिजाइन में तैयार किया गया है. ग्रे और लाइट टोन थीम के साथ इसका स्पेस काफी खुला और ब्राइट दिखाई देता है. स्मार्ट स्टोरेज, क्लीन स्लैब और मिनिमल डेकोर इसे और भी क्लासी फील देते हैं.
4/8
सोनाक्षी के बेडरूम में सॉफ्ट लाइटिंग और हल्के कलर का यूज किया गया है, जिससे पूरा रुम आरामदायक और ब्राइट लगता है. कमरे का डिजाइन सिंपल और क्लासी है, जिसमें मिनिमल फर्नीचर और साफ-सुथरी सजावट दिखाई देती है.
सोनाक्षी के बेडरूम में सॉफ्ट लाइटिंग और हल्के कलर का यूज किया गया है, जिससे पूरा रुम आरामदायक और ब्राइट लगता है. कमरे का डिजाइन सिंपल और क्लासी है, जिसमें मिनिमल फर्नीचर और साफ-सुथरी सजावट दिखाई देती है.
5/8
सोनाक्षी के घर की बालकनी में एक ब्राइट येलो सोफ़ा रखा गया है, जो स्पेस को काफी खुशनुमा और मॉडर्न लुक देता है. यहां से बाहर का नज़ारा भी मज़ेदार लगता है और आराम से बैठकर चाय या कॉफी का मज़ा लिया जा सकता है.
सोनाक्षी के घर की बालकनी में एक ब्राइट येलो सोफ़ा रखा गया है, जो स्पेस को काफी खुशनुमा और मॉडर्न लुक देता है. यहां से बाहर का नज़ारा भी मज़ेदार लगता है और आराम से बैठकर चाय या कॉफी का मज़ा लिया जा सकता है.
6/8
उनके घर में एक छोटा जिम भी है, जिसमें सारे बेसिक फिटनेस मशीन रखे हैं. सिंपल और मॉडर्न लुक के साथ ये जिम भी घर के स्टाइलिश स्पेस में शामिल है.
उनके घर में एक छोटा जिम भी है, जिसमें सारे बेसिक फिटनेस मशीन रखे हैं. सिंपल और मॉडर्न लुक के साथ ये जिम भी घर के स्टाइलिश स्पेस में शामिल है.
7/8
उनके घर में एक बड़ा क्लोजेट स्पेस है, जिसमें उनके कपड़े और एक्सेसरीज़ एक तरीके से रखे हैं. वॉर्डरोब का डिज़ाइन सिंपल और मॉडर्न है, जिससे सारे चीज़ें आसानी से देख सकते हैं. यह स्पेस भी घर के क्लासी और ऑर्गेनाइज्ड लुक को बढ़ाता है.
उनके घर में एक बड़ा क्लोजेट स्पेस है, जिसमें उनके कपड़े और एक्सेसरीज़ एक तरीके से रखे हैं. वॉर्डरोब का डिज़ाइन सिंपल और मॉडर्न है, जिससे सारे चीज़ें आसानी से देख सकते हैं. यह स्पेस भी घर के क्लासी और ऑर्गेनाइज्ड लुक को बढ़ाता है.
8/8
उन्होंने घर में एक छोटा सा मेकअप रूम भी है, जिसमें उनके सारे मेकअप प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज़ रखे हैं. सिंपल और मॉडर्न डिज़ाइन के साथ यह रूम भी घर के स्टाइलिश स्पेस में शामिल है.
उन्होंने घर में एक छोटा सा मेकअप रूम भी है, जिसमें उनके सारे मेकअप प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज़ रखे हैं. सिंपल और मॉडर्न डिज़ाइन के साथ यह रूम भी घर के स्टाइलिश स्पेस में शामिल है.
Published at : 02 Dec 2025 12:30 PM (IST)
Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal

इंडिया
Embed widget