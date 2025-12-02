एक्सप्लोरर
बेहद आलीशान है सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का नया घर, देखे इनसाइड फोटोज
Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal: एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का ये नया घर काफी आलीशान और मॉडर्न हैं. आज हम आपको उनके इस नए घर की इनसाइड फोटोज दिखने जा रहे हैं.
एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल मुंबई में नए घर में शिफ्ट हुए है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग शेयर करके अपने आलीशान घर की झलक दिखाई, जिसे उन्होंने बड़े ही प्यार से डेकोरेट किया है. उनका ये घर काफी लग्जरी है.
Published at : 02 Dec 2025 12:30 PM (IST)
Tags :Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal
