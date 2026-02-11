हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तिहाड़ जेल में बंद राजपाल यादव की मदद करने वाले सोनू सूद हैं कितने पढ़े -लिखे, जानें नेटवर्थ भी

तिहाड़ जेल में बंद राजपाल यादव की मदद करने वाले सोनू सूद हैं कितने पढ़े -लिखे, जानें नेटवर्थ भी

सोनू सूद बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जो अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते हैं. इस बार भी उन्होंने राजपाल यादव की मदद कर कुछ ऐसा ही किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Feb 2026 11:49 AM (IST)
सोनू सूद बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जो अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते हैं. इस बार भी उन्होंने राजपाल यादव की मदद कर कुछ ऐसा ही किया है.

लोगों के लिए मसीहा बनने वाल सोनू सूद सिर्फ एक्टिंग और दरियादिली में ही नहीें बल्कि पढ़ाई में भी अव्वल रह चुके हैं. चलिए जानते हैं उनकी एजुकेशन से लेकर नेटवर्थ तक के बारे में...

साल 2020 ये साल ऐसा है की कोई चाह कर भी नहीं भूल सकता जब कोरोना ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था.इस दौरान बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लोगों को लिए मसीहा बने थे.
साल 2020 ये साल ऐसा है की कोई चाह कर भी नहीं भूल सकता जब कोरोना ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था.इस दौरान बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लोगों को लिए मसीहा बने थे.
सोनू सूद ने मुश्किल वक्त में लोगों के लिए ऑक्सीजन, वेंटीलेटर, बेड की व्यवस्था की थी. इतना ही नहीं उन्होंने 100 से 1000 लोगों तक खाना और दवाई भी पहुंचाई.
सोनू सूद ने मुश्किल वक्त में लोगों के लिए ऑक्सीजन, वेंटीलेटर, बेड की व्यवस्था की थी. इतना ही नहीं उन्होंने 100 से 1000 लोगों तक खाना और दवाई भी पहुंचाई.
Published at : 11 Feb 2026 11:49 AM (IST)
Sonu Sood

