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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीभारत में इंटरनेट यूज करने वाली महिलाओं की संख्या में इजाफा, 4 साल में लगभग दोगुना हुआ आंकड़ा

भारत में इंटरनेट यूज करने वाली महिलाओं की संख्या में इजाफा, 4 साल में लगभग दोगुना हुआ आंकड़ा

Internet Use In Indian Women: भारत में इंटरनेट यूज करने वाली महिलाओं की संख्या में तेजी से उछाल आया है. NFHS-6 के मुताबिक, देश की 64 प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट यूज करती हैं.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 03 Jun 2026 06:54 AM (IST)
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  • शहरी महिलाओं (77.6%) के पास ग्रामीण महिलाओं (57.4%) से ज्यादा फोन।

Internet Use In Indian Women: पिछले कुछ सालों में भारत में इंटरनेट यूज करने वाली महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़कर लगभग दोगुनी हो गई है. छठे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (2023-24) में सामने आया है कि देश में करीब 64 प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं, जिन्होंने जीवन में कभी न कभी इंटरनेट यूज किया है. 2019-21 के दौरान हुए NFHS-5 में यह संख्या 33. प्रतिशत थी. यानी 4-5 साल में इंटरनेट यूज करने वाली महिलाओं की संख्या में तेज उछाल आया है. शहरी महिलाएं इस मामले में ग्रामीण महिलाओं से आगे हैं. आइए जानते हैं कि इंटरनेट और मोबाइल यूज को लेकर सर्वे में और क्या-क्या सामने आया है.

शहरों में डिजिटल पहुंच ज्यादा

NHFS-6 में इंटरनेट यूज करने वाली महिलाओं की संख्या में इजाफा देखा गया है. इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच डिजिटल पहुंच को लेकर बड़ा अंतर देखने को मिला है. करीब 77.3 प्रतिशत शहरी महिलाओं ने जीवन में कम से कम एक बार इंटरनेट यूज करने की बात कही है, वहीं ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 58.6 प्रतिशत ही है. यानी ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की इंटरनेट तक पहुंच शहरी महिलाओं से काफी कम है. यह दिखाता है कि देश में महिलाओं और लड़कियों के लिए इंटरनेट की एक्सेस आसान हुई है, लेकिन अभी भी शहरी और ग्रामीण इलाकों में अंतर जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं. इंटरनेट के साथ मोबाइल यूज को लेकर भी यही पैटर्न नजर आता है. 

मोबाइल यूज के मामले में भी शहरी महिलाएं आगे

इंटरनेट यूज की तरह मोबाइल यूज के मामले में भी शहरी महिलाएं आगे हैं. सर्वे के मुताबिक, देश की 63.6 प्रतिशत महिलाओं ने अपना मोबाइल फोन होने की बात कही. शहरी इलाकों की 77.6 प्रतिशत महिलाओं के पास अपना फोन है, जबकि ग्रामीण इलाकों में केवल 57.4 प्रतिशत महिलाओं के पास ही फोन है. 

भारत में कुल कितने इंटरनेट यूजर्स?

भारत में इंटरनेट यूजर्स की कुल संख्या एक अरब के पास पहुंच गई है. इस साल जनवरी में आई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की संख्या लगभग 96 करोड़ थी. इनमें से करीब 55 करोड़ यूजर्स ग्रामीण इलाकों में रहते हैं. वहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें तो चीन सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स के साथ टॉप पर बना हुआ है. पिछले साल के अंत तक चीन में इंटरनेट यूज करने वाले लोगों की संख्या 1.3 अरब हो गई थी. यहां 80 प्रतिशत से अधिक लोगों तक इंटरनेट पहुंच चुका है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 03 Jun 2026 06:54 AM (IST)
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