यूपी में आज भी आंधी-बारिश का अलर्ट, नोएडा से लखनऊ तक कैसा रहेगा मौसम, IMD ने दिया अपडेट

उत्तर प्रदेश में अब मिला जुला मौसम बना हुआ है. प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश का दौर जारी है तो कहीं-कहीं मौसम शुष्क बना हुआ हैं और धूप निकल रही हैं. मौसम विभाग ने आज 3 जून बुधवार को भी पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में कहीं-कहीं बारिश होने के आसार जताए हैं. इस दौरान 40-50 किमी की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी.

मौसम विभाग के मुताबिक़ प्रदेश में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है, जिसका असर यूपी के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है. इसके चलते प्रदेश में अगले तीन-चार दिन तक आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. प्रदेश में आज भी मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने का यलो अलर्ट जारी किया गया है. कई जगहों पर तेज झोंकेदार हवाओं की वजह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं..

नोएडा से लखनऊ तक कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही आंशिक तौर पर कहीं-कहीं बादल छाए हैं. दोपहर के बाद यहां का मौसम बदल सकता है और छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती हैं. यहां पर आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रह सकता है. दिन में हवाएं चलने से मौसम में ठंडक महसूस होगी. आने वाले दिनों में तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा. वहीं नोएडा-गाजियाबाद व आसपास के इलाकों में भी सुबह से ही आंशिक तौर पर बादल छाएं हैं. दिन में हवाएं चलने से मौसम सामान्य रहेगा.

इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

यूपी में आज नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली और सहारनपुर में कहीं-कहीं बारिश होगी. इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात का भी अलर्ट दिया गया है. दिन में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगी. जिससे मौसम सुहाना हो जाएगा.

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इसके अलावा झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट, प्रयागराज, प्रतापगढ़. सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, हमीरपुर, संत रविदास नगर, मीरजापुर और सोनभद्र में आज कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं हालांकि इन जिलों में लिए कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है.

6 जून तक जारी रहेगा बारिश का दौर

यूपी में 6 जून तक आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा. बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली हैं. लेकिन अब धीरे-धीरे तापमान फिर से बढ़ने लगेगा. मौसम विभाग के मुताबिक अगले पाँच दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में 6-8 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी. वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2-4 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी के आसार है.

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