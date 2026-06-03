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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली-NCR में जारी रहेगी बादलों की आवाजाही, अगले दो दिनों तक बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का हाल

Delhi Weather: दिल्ली-NCR में जारी रहेगी बादलों की आवाजाही, अगले दो दिनों तक बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का हाल

Delhi Weather Update: IMD ने बृहस्पतिवार और शुक्रवार के लिए तेज हवा के साथ बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. बारिश की संभावना के कारण 6 जून तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की उम्मीद है.

By : महिमा पांडेय | Updated at : 03 Jun 2026 06:55 AM (IST)
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  • मौसम विभाग ने सावधानी बरतने, पानी पीने की सलाह दी.

दिल्ली-एनसीआर में गर्मी बरकरार है, लेकिन बादलों की आवाजाही और तेज हवाओं के कारण लोगों को लू से थोड़ी राहत है. हालांकि, मंगलवार को दिल्ली में कहीं भी बारिश नहीं हुई. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बृहस्पतिवार और शुक्रवार के लिए तेज हवा के साथ बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. बारिश की संभावना के कारण 6 जून तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की उम्मीद है.

आज बुधवार (3 जून) को उत्तर-पश्चिम भारत को एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है, जिससे शहर में बारिश और आंधी-तूफान आ सकता है. नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और अन्य इलाकों में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है. 

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कैसा रहा पिछले 24 घंटो का मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार (2 जून)  को अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24-27 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 36-38 डिग्री सेल्सियस  के बीच दर्ज रहा. इस दौरान दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी/घंटा रही और झोकों के साथ 30 किमी/घंटा  तक पहुंच गई. 

कैसा रहेगा आज का दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, आज बुधवार (3 जून) को न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान  37-39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD ने आज आंशिक रुप से आसमान में बादल छाये रहने और हल्की बारिश के साथ गरज-चमक का पूर्वानुमान लगाया है. इस दौरान हवा की गति 20-30 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है, और झोंकों के साथ दोपहर या शाम के समय में हवा की गति 40 किमी/घंटा तक जा सकती है. 

बदलते मौसम को देखते हुए IMD ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासतौर पर खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा है क्योंकि इस दौरान पेड़ के गिरने या बिजली के गिरने से कोई भी अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है. इसके साथ ही गर्मी से बचाव के लिए खूब पानी पीने की सलाह दी है, जिससे शरीर में पानी की कमी न हो. हल्के रंग के, ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनने की सलाह दी है.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 03 Jun 2026 06:55 AM (IST)
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