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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएनिमल के बाद ट्रोल हुई थीं तृप्ति डिमरी, बोलीं- दर्द होता है लेकिन मुझे मेरी हर फिल्म पर गर्व है

एनिमल के बाद ट्रोल हुई थीं तृप्ति डिमरी, बोलीं- दर्द होता है लेकिन मुझे मेरी हर फिल्म पर गर्व है

तृप्ति डिमरी इन दिनों फिल्म 'मां बहन' को लेकर चर्चा में हैं. अब तृप्ति ने एनिमल के बाद की ट्रोलिंग पर बात की है. उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म को लेकर गर्व है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 02 Jun 2026 10:49 PM (IST)
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एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी को 2023 में आई फिल्म 'एनिमल' में दिखी थीं. इस फिल्म में उनका कैमियो रोल था. लेकिन इस फिल्म ने तृप्ति की जिंदगी बदल दी. उन्हें बहुत फम मिला. हालांकि, इंटिमेट सीन की वजह से उन्हें ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ी. अब तृप्ति ने इसे लेकर बात की है.

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'एनिमल पर गर्व है'

इंडिया टुडे से बातचीत में तृप्ति ने कहा, 'ये मुश्किल है. कभी-कभी मैं मजबूत दिखने की कोशिश करती हूं. मैं कहती हूं कि नहीं, इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसे नजरअंदाज कर दूंगी. लेकिन ऐसा नहीं है. कभी न कभी कहीं न कहीं आपको कुछ चुभता है. ये एक फिल्म है जो मैंने की है. मुझे इस पर गर्व है.

आगे तृप्ति ने कहा, 'इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर मुझे गर्व न हो. ये एक ऐसा फैसला था जो मैंने अपने लिए लिया था. इसके साथ मैं कम्फर्टेबल थी. मैंने जो भी फिल्म की है मैं उसे लेकर गर्व महसूस करती हूं. चाहे वो ‘बुलबुल’ हो या ‘कला’. 

 
 
 
 
 
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तृप्ति ने आगे कहा कि जब किसी महिला को उसके काम की वजह से जज किया जाता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील करती हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि ये फेयर नहीं है. हम बहुत जल्दी जज करते हैं और सिर्फ लड़की को.'

बता दें कि एनिमल को संदीप रेड्डी वांगा ने बनाया था. फिल्म में रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना लीड रोल में थे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की थी.

कहां देख पाएंगे 'मां बहन'?

अब तृप्ति डिमरी को फिल्म 'मां बहन' में देखा जाएगा. इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और रवि किशन जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को लेकर काफी चर्चा है. ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होगी. फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे. फिल्म 4 जून को रिलीज होगी.

Published at : 02 Jun 2026 10:49 PM (IST)
Tags :
Animal TRIPTI DIMRI
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