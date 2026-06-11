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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडPhotos: शादी से पहले गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए आमिर खान, हाथों में हाथ डाले आए नजर, देखें फोटोज

Photos: शादी से पहले गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए आमिर खान, हाथों में हाथ डाले आए नजर, देखें फोटोज

Aamir khan-Gauri Spratt: आमिर खान की दो शादियां टूट चुकी हैं और अब वे अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी करने जा रहे हैं. इससे पहले हाल ही में कपल को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Jun 2026 10:22 AM (IST)
Aamir khan-Gauri Spratt: आमिर खान की दो शादियां टूट चुकी हैं और अब वे अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी करने जा रहे हैं. इससे पहले हाल ही में कपल को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वो 61 साल की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बनने के लिए तैयार हैं. आमिर खान 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी करने जा रहे हैं. इससे पहले कपल को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों एक-दूजे का हाथ थामे नजर आए.

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आमिर खान को हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्पैट के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों कपल गोल्स देते नजर आए.
आमिर खान को हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्पैट के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों कपल गोल्स देते नजर आए.
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एयरपोर्ट पर आमिर अपनी होने वाली पत्नी गौरी का हाथ थामे नजर आए. दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया. उनकी बॉन्डिंग लोगों को काफी पसंद आ रही है.
एयरपोर्ट पर आमिर अपनी होने वाली पत्नी गौरी का हाथ थामे नजर आए. दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया. उनकी बॉन्डिंग लोगों को काफी पसंद आ रही है.
Published at : 11 Jun 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Aamir Khan Gauri Spratt

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