सिर्फ स्किल ही नहीं, 10वीं-12वीं के मार्क्स भी क्यों जरूरी होते हैं? समझिए पूरा कारण

जब भी कोई छात्र कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है या किसी नौकरी के लिए आवेदन करता है, तो सबसे पहले उसकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट देखी जाती है. कई बार इंटरव्यू में भी इन अंकों के बारे में सवाल किए जाते हैं, जिससे यह साफ होता है कि इनकी भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है.