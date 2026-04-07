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सिर्फ स्किल ही नहीं, 10वीं-12वीं के मार्क्स भी क्यों जरूरी होते हैं? समझिए पूरा कारण
क्या केवल स्किल से ही करियर बन सकता है या 10वीं-12वीं के नंबर भी जरूरी होते हैं? जानिए इसके पीछे की असली वजह.
आज के दौर में हर जगह स्किल की बात होती है, लेकिन जब बात कॉलेज एडमिशन या नौकरी की आती है, तो 10वीं और 12वीं के मार्क्स भी उतने ही अहम नजर आते हैं. यही कारण है कि छात्रों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि आखिर इन नंबरों का महत्व क्यों बना रहता है. आइए स्पष्ट तरीके से समझते हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 01:19 PM (IST)
Tags :Education Board Exams Career Guidance
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion