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हिंदी न्यूज़शिक्षाAI के दौर में संस्कृत की बढ़ी वैल्यू, इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेकर बना सकते हैं करियर

AI के दौर में संस्कृत की बढ़ी वैल्यू, इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेकर बना सकते हैं करियर

AI के बढ़ते दौर में संस्कृत की अहमियत लगातार बढ़ रही है. अब यह विषय सिर्फ पढ़ाई या अध्यापन तक सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, रिसर्च, यूपीएससी और कई नए क्षेत्रों में करियर के अवसर भी दे रहा है.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 09 Jul 2026 08:10 PM (IST)
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  • डिजिटल युग में संस्कृत आकर्षक करियर विकल्प बन रही है.
  • AI, भाषा तकनीक, शोध में इसकी उपयोगिता बढ़ रही है.
  • पारंपरिक ज्ञान संग मिलते हैं आधुनिक करियर अवसर.
  • कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय रोजगारपरक संस्कृत कोर्स चला रहे हैं.

अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ऐसा कोर्स करना चाहते हैं, जिसमें भविष्य में अच्छे करियर की संभावना हो, तो संस्कृत आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकती है. डिजिटल टेक्नोलॉजी और नई शिक्षा नीति के बाद इस भाषा की मांग पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है.यही वजह है कि देश के कई बड़े विश्वविद्यालय संस्कृत के आधुनिक और रोजगार से जुड़े कोर्स चला रहे हैं.

AI और भाषा तकनीक में बढ़ रही है संस्कृत की जरूरत

आज दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारतीय भाषाओं पर तेजी से काम हो रहा है. भाषा आधारित तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए संस्कृत की व्याकरणिक संरचना को उपयोगी माना जाता है. इसी कारण भाषा तकनीक, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में संस्कृत जानने वाले युवाओं की मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है. आने वाले समय में इस क्षेत्र में और अवसर बढ़ने की उम्मीद है.

पढ़ाई के बाद मिल सकते हैं कई करियर विकल्प

संस्कृत की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अब सिर्फ शिक्षक बनने का ही रास्ता नहीं है.इस विषय के जरिए छात्र रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, डिजिटल एजुकेशन, भारतीय ज्ञान परंपरा, भाषा तकनीक और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कई क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं. कई छात्र यूपीएससी और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान भी संस्कृत को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुनते हैं.

इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के अवसर

देश के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय संस्कृत में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अन्य विशेष कोर्स कराते हैं. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एमए संस्कृत के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है. इसके अलावा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी (नई दिल्ली), श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (नई दिल्ली) और नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी (तिरुपति) भी संस्कृत के कई आधुनिक और पारंपरिक कोर्स उपलब्ध कराते हैं.

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पारंपरिक ज्ञान के साथ मिलती हैं आधुनिक स्किल्स

इन संस्थानों में छात्रों को केवल संस्कृत साहित्य ही नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, भाषा विज्ञान, डिजिटल मैन्युस्क्रिप्ट, रिसर्च और अन्य आधुनिक विषयों की भी जानकारी दी जाती है. इससे छात्र बदलती तकनीक और नौकरी की जरूरतों के अनुसार खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि नई शिक्षा नीति और भारतीय भाषाओं पर बढ़ते फोकस के कारण आने वाले वर्षों में संस्कृत की उपयोगिता और बढ़ेगी. अगर आप ऐसा विषय चुनना चाहते हैं जिसमें पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक करियर की भी संभावना हो, तो संस्कृत एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है. सही विश्वविद्यालय और सही कोर्स का चयन आपके करियर को नई दिशा दे सकता है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 08:10 PM (IST)
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