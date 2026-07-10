10 जुलाई को दिल्ली-NCR में कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, जानें कहां होगी पढ़ाई? देखें लिस्ट

दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है. इस मानसूनी बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दी, लेकिन कई जगहों पर सड़कों पर पानी भरने और ट्रैफिक जाम जैसी मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं. बारिश के इसी कहर और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए 10 जुलाई को कई जिलों में प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है. अगर आप भी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम या मेरठ में रहते हैं तो घर से निकलने से पहले जान लें कि आज आपके बच्चे का स्कूल खुला है या बंद?

गाजियाबाद: ऑरेंज अलर्ट के कारण सभी स्कूल बंद

गाजियाबाद में लगातार बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. मौसम विभाग ने गाजियाबाद और आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसका मतलब है कि तेज हवाओं, आंधी और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश होने की पूरी आशंका है. सड़कों पर जगह-जगह पानी भरा है, जिससे बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल और खतरनाक हो सकता है. इसे ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद के बीएसए ने जिलाधिकारी के निर्देश पर 10 जुलाई को जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है.

यह आदेश नर्सरी और कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों पर लागू होगा. चाहे स्कूल सरकारी हो, प्राइवेट हो या फिर CBSE, ICSE और यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो. सभी स्कूल आज पूरी तरह से बंद रहेंगे. प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी स्कूल इस आदेश को नहीं मानेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मेरठ: कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी

गाजियाबाद की तरह मेरठ में भी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. जलभराव के कारण कॉलोनियों और मुख्य सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है. हालात को देखते हुए मेरठ के जिलाधिकारी ने भी 10 जुलाई को सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का सख्त आदेश दिया है. यह आदेश कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी छात्र-छात्राओं के लिए है. प्रशासन का कहना है कि बच्चों की जान और सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता. मेरठ में भी यह आदेश सभी सरकारी, प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा.

क्या दिल्ली में स्कूल खुले हैं?

गाजियाबाद और मेरठ में छुट्टी की खबर के बाद दिल्ली में रहने वाले पैरेंट्स भी असमंजस में हैं कि क्या 10 जुलाई को दिल्ली के स्कूल भी बंद हैं? दरअसल, दिल्ली में आधिकारिक तौर पर कोई छुट्टी नहीं है. दिल्ली सरकार या शिक्षा निदेशालय (DoE) की तरफ से 10 जुलाई के लिए स्कूल बंद करने का कोई भी सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया है.

नोएडा और गुरुग्राम का क्या है हाल?

दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में भी बारिश का असर है. गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने 10 जुलाई के लिए स्कूल बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया है. इसी वजह से नोएडा के सभी स्कूल सामान्य दिनों की तरह ही खुले हैं. वहीं, हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी स्कूलों की छुट्टी का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है.

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