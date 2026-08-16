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हिंदी न्यूज़शिक्षाMP NEET UG Merit List 2026 : MP NEET UG मेरिट लिस्ट 2026 जारी, ऐसे चेक करें स्टेट रैंक

MP NEET UG Merit List 2026 : MP NEET UG मेरिट लिस्ट 2026 जारी, ऐसे चेक करें स्टेट रैंक

MP NEET UG Merit List 2026 : राज्य कोटे की 85 फीसदी MBBS और BDS सीटों के लिए जारी इस लिस्ट में कुल 17,093 NEET क्वालीफाई उम्मीदवारों को जगह मिली है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Aug 2026 07:16 AM (IST)
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MP NEET UG Merit List 2026 : मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने MP NEET UG Merit List 2026 जारी कर दी है. इस मेरिट लिस्ट के आधार पर राज्य कोटे की MBBS और BDS सीटों पर एडमिशन के लिए उम्मीदवार आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. राज्य कोटे की 85 फीसदी MBBS और BDS सीटों के लिए जारी इस लिस्ट में कुल 17,093 NEET क्वालीफाई उम्मीदवारों को जगह मिली है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में है, उनके लिए अब काउंसलिंग प्रक्रिया बेहद जरूरी हो गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि MP NEET UG Merit List 2026 में कौन टॉप पर है और कैसे स्टेट रैंक चेक करें. 

MP NEET UG Merit List 2026 में कौन टॉप पर?

मेरिट लिस्ट में जबलपुर के आर्यमान सिंह सोलंकी ने स्टेट रैंक 1 हासिल की है. उन्होंने 696 अंक प्राप्त किए और उनकी ऑल इंडिया रैंक (AIR) 46 रही. उनका NEET UG परसेंटाइल 99.9977 है. वहीं सार्थक साहू ने स्टेट रैंक 2 हासिल की है. उन्होंने 680 अंक प्राप्त किए और उनकी AIR 301 रही. उनका परसेंटाइल 99.984199 दर्ज किया गया है. टॉप 10 में सिर्फ एक महिला उम्मीदवार शामिल हैं. हिलोर अजमेरा ने स्टेट रैंक 7 हासिल की है. उनके 655 अंक हैं.

मेरिट लिस्ट में कितने उम्मीदवार शामिल?

MP NEET UG 2026 की राज्य मेरिट लिस्ट में कुल 17,093 NEET क्वालीफाई उम्मीदवार शामिल हैं. इनमें से 10 उम्मीदवारों ने 648 से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, जबकि 34 उम्मीदवारों के अंक 629 से अधिक हैं. वहीं 168 उम्मीदवारों ने 599 से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं. मेरिट लिस्ट में उम्मीदवार का स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक, नाम, जेंडर, NEET UG स्कोर और परसेंटाइल जैसी जानकारी दी गई है.

कब तक कर सकेंगे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन?

संशोधित काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 अगस्त तक जारी रहेगी. उम्मीदवार 17 अगस्त तक अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं. वहीं चॉइस लॉक करने की सुविधा 17 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी. राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 19 अगस्त को जारी किया जाएगा. इसके बाद उम्मीदवारों को 20 अगस्त से 25 अगस्त के बीच रिपोर्टिंग और जॉइनिंग करनी होगी.

NEET UG 2026 की क्वालीफाइंग कटऑफ

2026-27 सत्र के लिए UR/EWS उम्मीदवारों की क्वालीफाइंग कटऑफ 50वें परसेंटाइल पर है, जिसमें 213 से 715 अंक शामिल हैं. OBC/SC/ST के लिए 40वां परसेंटाइल और 177 से 212 अंक हैं. UR/EWS-PwD के लिए 45वां परसेंटाइल और 194 से 212 अंक हैं. OBC-PwD और SC-PwD उम्मीदवारों के लिए 177 से 193 अंक, जबकि ST-PwD के लिए 177 से 191 अंक तय हैं. मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को तय शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिससे राज्य कोटे की MBBS और BDS सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके.

यह भी पढ़ें - UPSC CSE Mains 2026 Admit Card : UPSC CSE Mains 2026 Admit Card जारी, ऐसे करें डाउनलोड

MP NEET UG Merit List 2026 में कैसे स्टेट रैंक चेक करें

1. MP NEET UG Merit List 2026 में स्टेट रैंक चेक करने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की जारी की गई मेरिट लिस्ट खोलें.

2. इसके बाद लिस्ट में अपना नाम, NEET UG रोल नंबर या अन्य उपलब्ध जानकारी देखें.

3. मेरिट लिस्ट में उम्मीदवार का नाम, स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक, जेंडर, NEET UG स्कोर और परसेंटाइल जैसी जानकारी दी गई है.

4. अपने नाम के सामने दी गई State Rank देखकर आप अपनी रैंक आसानी से चेक कर सकते हैं.
 
यह भी पढ़ें - NALSAR Controversy: NALSAR में कैसे मिलता है एडमिशन, यहां कौन-कौन से कोर्स?

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Published at : 16 Aug 2026 07:16 AM (IST)
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