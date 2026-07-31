भारत का वह ऑफिसर गांव, जहां से बड़ी संख्या में निकलते हैं IAS-IPS अधिकारी

ग्रामीणों के अनुसार 1972 में इस गांव के रहने वाले केएल मीणा का चयन इंटेलिजेंस ब्यूरो में सब इंस्पेक्टर के रूप में हुआ था. इस दौरान गांव में हुई एक चोरी की जांच के दौरान पुलिस के व्यवहार से ग्रामीण काफी आहत हुए. इसके बाद केएल मीणा ने यूपीएससी परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में सफल होकर शेखावाटी क्षेत्र के पहले आईएएस अधिकारी बने. उनकी सफलता ने पूरे गांव की सोच बदल दी. इसके बाद शिक्षा और सरकारी सेवा गांव की नई पहचान बन गई. आज स्थिति यह है कि परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद हर संभव प्रयास करते हैं.