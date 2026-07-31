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भारत का वह ऑफिसर गांव, जहां से बड़ी संख्या में निकलते हैं IAS-IPS अधिकारी
उत्तर प्रदेश का माधोपट्टी और राजस्थान का नया बास आज ऑफिसर गांव के नाम से जाने जाते हैं. इन गांव की पहचान सिर्फ उनकी आबादी से नहीं बल्कि शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की मजबूत परंपरा से बनी है.
Officer Village of India: हमारे देश में अक्सर कहा जाता है कि भारत की असली ताकत उसके गांवों में बसती है. उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दो ऐसे गांव इस कहावत को एक अलग पहचान देते हैं, जिन्होंने वर्षों से बड़ी संख्या में आईएएस, आईपीएस और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों को देश को दिया है. उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का माधोपट्टी और राजस्थान की नीम का थाना जिले का नया बास आज ऑफिसर गांव के नाम से जाने जाते हैं. इन गांव की पहचान सिर्फ उनकी आबादी से नहीं बल्कि शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की मजबूत परंपरा से बनी है.
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Published at : 31 Jul 2026 10:33 AM (IST)
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