देश के 344 केंद्रीय विद्यालयों में स्थायी प्रिंसिपल नहीं, कैसे होगी पढ़ाई?

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में देशभर में 1,356 केंद्रीय विद्यालय संचालित है. इनमें से 1,012 विद्यालय में नियमित ग्रेड-2 प्रिंसिपल कार्यरत है, जबकि 344 स्कूलों में स्थायी प्रिंसिपल नहीं है. पिछले वर्षों की तुलना में यह संख्या बढ़ी है, करीब 8 साल पहले 1,081 स्वीकृत पदों में 200 प्रिंसिपल के पद खाली थे. इसके बाद केंद्रीय विद्यालय की संख्या बढ़ी, लेकिन नियमित प्रिंसिपलों की कमी भी बढ़ती गई.