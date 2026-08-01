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देश के 344 केंद्रीय विद्यालयों में स्थायी प्रिंसिपल नहीं, कैसे होगी पढ़ाई?
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में देशभर में 1,356 केंद्रीय विद्यालय संचालित है. इनमें से 1,012 विद्यालय में नियमित ग्रेड-2 प्रिंसिपल कार्यरत है, जबकि 344 स्कूलों में स्थायी प्रिंसिपल नहीं है.
Kendriya Vidyalaya:देश भर में चल रहे केंद्रीय विद्यालयों में बड़ी संख्या में प्रिंसिपल के पद खाली है. संसद में शिक्षा मंत्रालय की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार देश के 344 केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं, जहां नियमित प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं है. यानी लगभग हर चार में से एक केंद्रीय विद्यालय फिलहाल स्थायी प्रिंसिपल के बिना संचालित हो रहा है. मंत्रालय का कहना है इन पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है और खाली पदों के बावजूद स्कूलों का शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है.
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Published at : 01 Aug 2026 08:39 AM (IST)
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