स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत के पड़ोसी देश 3.5 की तीव्रता का आया भूकंप, म्यांमार में डोली धरती

भारत के पड़ोसी देश 3.5 की तीव्रता का आया भूकंप, म्यांमार में डोली धरती

म्यांमार में 3.5 तीव्रता का भूकंप आया. जानिए भूकंप की ताजा जानकारी और अब तक नुकसान को लेकर क्या अपडेट है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 16 Aug 2026 08:10 AM (IST)
Preferred Sources

म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 दर्ज की गई. इतनी तीव्रता का भूकंप आमतौर पर हल्के स्तर का माना जाता है. फिलहाल उपलब्ध जानकारी में भूकंप से किसी बड़े नुकसान या जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है. म्यांमार में हाल के दिनों में भी हल्के भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं.

म्यांमार भूकंपीय गतिविधियों वाले क्षेत्र में स्थित है और देश में पहले भी कई बड़े भूकंप आ चुके हैं. मार्च 2025 में म्यांमार में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसने बड़े स्तर पर तबाही मचाई थी. इससे पहले अप्रैल के महीने में भी म्यांमार में 3.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे.

म्यांमार में भूकंप क्यों आते हैं?

म्यांमार में भूकंप आने की सबसे बड़ी वजह पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की लगातार हलचल है. म्यांमार एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां कई सक्रिय भूगर्भीय प्लेटें और फॉल्ट एक-दूसरे के संपर्क में हैं. भारतीय प्लेट उत्तर-पूर्व दिशा में लगातार खिसक रही है और यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है. इस क्षेत्र में प्लेटों की गति से धरती के भीतर तनाव पैदा होता है. जब यह तनाव अचानक रिलीज होता है, तो भूकंप आता है.

इंडोनेशिया में भूकंप का कहर

इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया. भूकंप के कारण कई इमारतें गिर गईं और जगह-जगह भूस्खलन हुआ. हादसे में कम से कम 38 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है. प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है. भूकंप के बाद अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की थी. हालांकि, समुद्र के स्तर में कोई बड़ा बदलाव नहीं मिलने के बाद इसे बाद में हटा लिया गया. भूकंप का सबसे ज्यादा असर फ्लोरेस के कुछ हिस्सों में देखने को मिला. कई घरों और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है.

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 16 Aug 2026 07:39 AM (IST)
Tags :
Myanmar Breaking News Abp News EARTHQUAKE WORLD NEWS IN HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के पड़ोसी देश 3.5 की तीव्रता का आया भूकंप, म्यांमार में डोली धरती
भारत के पड़ोसी देश 3.5 की तीव्रता का आया भूकंप, म्यांमार में डोली धरती
विश्व
बुर्ज खलीफा पर तिरंगा, UAE ने दोस्त भारत को किया सलाम
बुर्ज खलीफा पर तिरंगा, UAE ने दोस्त भारत को किया सलाम
विश्व
US-ईरान जंग से चीन का फायदा, प्रशांत महासागर में अब ड्रैगन पसारेगा पैर!
US-ईरान जंग से चीन का फायदा, प्रशांत महासागर में अब ड्रैगन पसारेगा पैर!
विश्व
हिंदुओं को बर्दाश्त..., जरदारी के जहरीले बयान ने खोली पाकिस्तान की पोल
हिंदुओं को बर्दाश्त..., जरदारी के जहरीले बयान ने खोली पाकिस्तान की पोल
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास से कब मिलेगी आजादी ?
Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
झारखंड
रांची: CM आवास का घेराव करेंगे छात्र, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की है मांग
रांची: CM आवास का घेराव करेंगे छात्र, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की है मांग
बॉलीवुड
प्रेग्नेंट दीपिका को एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे रणवीर, कूल लुक में दिखीं एक्ट्रेस
प्रेग्नेंट दीपिका को एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे रणवीर, दिखा कूल लुक
क्रिकेट
गॉल में दूसरे दिन कैसा रहेगा मौसम? बारिश की कितनी संभावना, जानें
गॉल में दूसरे दिन कैसा रहेगा मौसम? बारिश की कितनी संभावना, जानें
विश्व
US-ईरान जंग से चीन का फायदा, प्रशांत महासागर में अब ड्रैगन पसारेगा पैर!
US-ईरान जंग से चीन का फायदा, प्रशांत महासागर में अब ड्रैगन पसारेगा पैर!
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
इंडिया
'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद
'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद
शिक्षा
Success Story: कन्नूर कोर्ट में काम कर रहीं पहली दृष्टिहीन जज, ऐसे सुनती हैं केस
कन्नूर कोर्ट में काम कर रहीं पहली दृष्टिहीन जज, ऐसे सुनती हैं केस
टेक्नोलॉजी
क्या होता है Thermal Scanner, जानें कैसे करता है काम?
क्या होता है Thermal Scanner, जानें कैसे करता है काम?
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget