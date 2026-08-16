भारत के पड़ोसी देश 3.5 की तीव्रता का आया भूकंप, म्यांमार में डोली धरती

म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 दर्ज की गई. इतनी तीव्रता का भूकंप आमतौर पर हल्के स्तर का माना जाता है. फिलहाल उपलब्ध जानकारी में भूकंप से किसी बड़े नुकसान या जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है. म्यांमार में हाल के दिनों में भी हल्के भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं.

म्यांमार भूकंपीय गतिविधियों वाले क्षेत्र में स्थित है और देश में पहले भी कई बड़े भूकंप आ चुके हैं. मार्च 2025 में म्यांमार में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसने बड़े स्तर पर तबाही मचाई थी. इससे पहले अप्रैल के महीने में भी म्यांमार में 3.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे.

म्यांमार में भूकंप क्यों आते हैं?

म्यांमार में भूकंप आने की सबसे बड़ी वजह पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की लगातार हलचल है. म्यांमार एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां कई सक्रिय भूगर्भीय प्लेटें और फॉल्ट एक-दूसरे के संपर्क में हैं. भारतीय प्लेट उत्तर-पूर्व दिशा में लगातार खिसक रही है और यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है. इस क्षेत्र में प्लेटों की गति से धरती के भीतर तनाव पैदा होता है. जब यह तनाव अचानक रिलीज होता है, तो भूकंप आता है.

इंडोनेशिया में भूकंप का कहर

इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया. भूकंप के कारण कई इमारतें गिर गईं और जगह-जगह भूस्खलन हुआ. हादसे में कम से कम 38 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है. प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है. भूकंप के बाद अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की थी. हालांकि, समुद्र के स्तर में कोई बड़ा बदलाव नहीं मिलने के बाद इसे बाद में हटा लिया गया. भूकंप का सबसे ज्यादा असर फ्लोरेस के कुछ हिस्सों में देखने को मिला. कई घरों और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है.