भारत में बढ़ा AI का इस्तेमाल, लेकिन सीखने में कंफ्यूज हैं लोग

AI in India: आज के समय में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. लोग पढ़ाई, नौकरी और रोज के कई कामों में AI का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, बहुत से लोग AI सीखना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि इसकी शुरुआत कहां से करें.

upGrad की एक रिपोर्ट में भारत के करीब 2,100 लोगों से बात की गई. इसमें अलग-अलग शहरों और अलग-अलग काम करने वाले लोगों को शामिल किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, 56 प्रतिशत लोगों ने कहा कि AI सीखने में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि शुरुआत कहां से करें. वहीं, 43 प्रतिशत लोगों ने कहा कि AI सीखने के लिए बहुत सारे कोर्स मौजूद हैं और यह समझना मुश्किल होता है कि कौन सा कोर्स सही है.

भारत में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में AI का इस्तेमाल अब आम होता जा रहा है. करीब 94 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे किसी न किसी तरह AI का इस्तेमाल करते हैं. वहीं, 53 प्रतिशत लोग रोज AI का इस्तेमाल करते हैं. खास बात यह है कि AI का इस्तेमाल सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. छोटे शहरों में रहने वाले लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.

लोग AI सीखने में भी रुचि दिखा रहे हैं. करीब 87 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे AI का कोई कोर्स कर रहे हैं या इसे सीखने की तैयारी कर रहे हैं. नौकरी करने वाले अनुभवी लोग भी AI सीखने पर ध्यान दे रहे हैं. आठ साल से ज्यादा काम का अनुभव रखने वाले 62 प्रतिशत लोग रोज AI का इस्तेमाल करते हैं. वहीं, कम अनुभव वाले लोगों में यह आंकड़ा 44 प्रतिशत है.

रिपोर्ट से यह भी पता चला कि अनुभवी लोग AI सीखने के लिए ज्यादा समय दे रहे हैं. आठ साल से ज्यादा अनुभव वाले करीब 31 प्रतिशत लोग हर हफ्ते कम से कम तीन घंटे AI सीखने में लगाते हैं.

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AI से लोगों को काम में मिल रहा फायदा

AI का इस्तेमाल करने से लोगों को अपने काम में फायदा भी मिल रहा है. रिपोर्ट में करीब 54 प्रतिशत लोगों ने कहा कि AI की वजह से उन्हें काम में कोई न कोई फायदा हुआ है. इसमें काम को लेकर भरोसा बढ़ना, नई नौकरी मिलना, नई जिम्मेदारी मिलना, प्रमोशन या फ्रीलांस काम मिलना शामिल है. करीब 49 प्रतिशत लोगों ने कहा कि AI की मदद से वे ऐसे काम भी कर पा रहे हैं, जो पहले उनके लिए मुश्किल थे.

हालांकि, अभी ज्यादातर लोग AI का इस्तेमाल केवल आसान कामों के लिए कर रहे हैं. सिर्फ 26 प्रतिशत लोगों ने AI को दूसरे टूल से जोड़कर इस्तेमाल किया है. वहीं, केवल 20 प्रतिशत लोगों ने AI की मदद से कोई ऐसा टूल या सिस्टम बनाया है, जो अपने आप काम कर सके.

AI सीखने में सबसे बड़ी परेशानी क्या है?

रिपोर्ट के मुताबिक, AI सीखने की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोगों को शुरुआत का सही तरीका नहीं पता. इसके अलावा, AI में रोज नए बदलाव होते रहते हैं. करीब 43 प्रतिशत लोगों ने कहा कि AI में होने वाले लगातार बदलावों के साथ चलना भी उनके लिए मुश्किल है.

रिपोर्ट से साफ है कि भारत में लोग AI का इस्तेमाल तो तेजी से कर रहे हैं और इसे सीखना भी चाहते हैं. लेकिन उन्हें सही दिशा और आसान तरीके की जरूरत है. आने वाले समय में उन लोगों के लिए ज्यादा मौके हो सकते हैं, जो अपने काम की जानकारी के साथ AI का सही इस्तेमाल करना भी सीख लेते हैं.

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