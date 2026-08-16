स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: महिला ने खुद को किया आजाद, नौकरी छोड़ बोली- अब मिला सुकून

Video: महिला ने खुद को किया आजाद, नौकरी छोड़ बोली- अब मिला सुकून

4.5 साल तक कॉर्पोरेट नौकरी करने के बाद एक युवती ने इस्तीफा दे दिया. उसने कहा कि उसे न खुशी महसूस हो रही है और न दुख, बल्कि सिर्फ राहत और सुकून मिल रहा है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Aug 2026 08:25 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर एक युवती का वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है. वीडियो में वह बताती है कि उसने साढ़े चार साल तक कॉर्पोरेट नौकरी करने के बाद आखिरकार इस्तीफा दे दिया है. दिलचस्प बात यह है कि नौकरी छोड़ने के बाद उसे न तो बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है और न ही कोई दुख. उसके मुताबिक उसे सिर्फ एक गहरा सुकून और राहत महसूस हो रही है. यही बात लोगों का ध्यान खींच रही है और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

सालों की मेहनत से बनाई थी नौकरी

वीडियो में युवती बताती है कि उसने इस नौकरी तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की थी. पढ़ाई की, करियर बनाया और लंबे समय तक कॉर्पोरेट दुनिया में काम किया. लेकिन समय के साथ उसे महसूस होने लगा कि यह रास्ता उसे अंदर से खुश नहीं कर रहा है. बाहर से सब कुछ ठीक दिख रहा था, लेकिन उसके मन में बार-बार सवाल उठ रहा था कि क्या वह सच में वही कर रही है जो वह जिंदगी में करना चाहती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arpita Sahu | Travel • Fitness • Real Talk (@fit_wandererrr)

थेरेपिस्ट की एक बात ने बदल दी सोच

युवती ने बताया कि उसके थेरेपिस्ट ने एक बार उससे कहा था कि अगर आपको यह समझना है कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, तो पहले यह समझना जरूरी है कि आप क्या नहीं चाहते. यह बात उसके मन में बैठ गई. उसने महसूस किया कि कॉर्पोरेट नौकरी उसके जीवन का उद्देश्य नहीं है और उसे उस काम में वह खुशी नहीं मिल रही थी जिसकी वह तलाश कर रही थी. इसके बाद उसने बड़ा फैसला लेते हुए नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया.

अब कंटेंट क्रिएशन पर करेंगी फोकस

नौकरी छोड़ने के बाद युवती अब कंटेंट क्रिएशन पर ध्यान देना चाहती है. उसका कहना है कि वह अब अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहती है और यह जानना चाहती है कि वास्तव में उसे किस काम में खुशी मिलती है. उसने माना कि आगे का रास्ता आसान नहीं है और उसे डर भी लग रहा है, लेकिन वह नए सफर को लेकर उत्साहित भी है.

स्वतंत्रता दिवस पर किया बड़ा ऐलान

युवती ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह फैसला शेयर करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा, "हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू मी." उसका कहना है कि उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा वही किया जो उससे उम्मीद की जाती थी. अच्छी पढ़ाई, अच्छी डिग्री, अच्छी नौकरी और जिम्मेदार जीवन. लेकिन एक समय के बाद उसने खुद से पूछा कि अगर वह कुछ अलग करना चाहती है तो क्या होगा. इसी सवाल ने उसे यह कदम उठाने की हिम्मत दी.

यह भी पढ़ें: Water Tank Collapse: अचानक भरभराकर गिरी पानी की टंकी, वीडियो देख दहल जाएगा दिल

सोशल मीडिया पर लोगों ने बढ़ाया हौसला

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग युवती की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि एक सुरक्षित नौकरी छोड़कर अपने सपनों के पीछे जाना आसान नहीं होता. कुछ लोगों ने लिखा कि खुद को चुनना भी जिंदगी का एक बड़ा फैसला होता है. वहीं कुछ लोगों ने युवती को उसके नए सफर के लिए शुभकामनाएं दी हैं.

यह भी पढ़ें: Little Girl Viral Video: आर्मी यूनिफॉर्म में आतंकी मारने की जिद, बच्ची का वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: महिला ने खुद को किया आजाद, नौकरी छोड़ बोली- अब मिला सुकून
महिला ने खुद को किया आजाद, नौकरी छोड़ बोली- अब मिला सुकून
ट्रेंडिंग
11 साल बाद पुणे लौटेगा NRI कपल, एआई और जॉब स्ट्रेस के कारण लिया फैसला
11 साल बाद पुणे लौटेगा NRI कपल, एआई और जॉब स्ट्रेस के कारण लिया फैसला
ट्रेंडिंग
Viral Video: अस्पताल में तिरंगे पर झाड़ू लगाने का आरोप, वीडियो वायरल
अस्पताल में तिरंगे पर झाड़ू लगाने का आरोप, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
पानी में मगरमच्छ ने पकड़ी मछुआरे की टांग? भयानक वीडियो वायरल
पानी में मगरमच्छ ने पकड़ी मछुआरे की टांग? भयानक वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास से कब मिलेगी आजादी ?
Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
झारखंड
रांची: CM आवास का घेराव करेंगे छात्र, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की है मांग
रांची: CM आवास का घेराव करेंगे छात्र, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की है मांग
बॉलीवुड
प्रेग्नेंट दीपिका को एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे रणवीर, कूल लुक में दिखीं एक्ट्रेस
प्रेग्नेंट दीपिका को एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे रणवीर, दिखा कूल लुक
क्रिकेट
गॉल में दूसरे दिन कैसा रहेगा मौसम? बारिश की कितनी संभावना, जानें
गॉल में दूसरे दिन कैसा रहेगा मौसम? बारिश की कितनी संभावना, जानें
विश्व
US-ईरान जंग से चीन का फायदा, प्रशांत महासागर में अब ड्रैगन पसारेगा पैर!
US-ईरान जंग से चीन का फायदा, प्रशांत महासागर में अब ड्रैगन पसारेगा पैर!
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
इंडिया
'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद
'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद
शिक्षा
Success Story: कन्नूर कोर्ट में काम कर रहीं पहली दृष्टिहीन जज, ऐसे सुनती हैं केस
कन्नूर कोर्ट में काम कर रहीं पहली दृष्टिहीन जज, ऐसे सुनती हैं केस
टेक्नोलॉजी
क्या होता है Thermal Scanner, जानें कैसे करता है काम?
क्या होता है Thermal Scanner, जानें कैसे करता है काम?
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget