महिला ने खुद को किया आजाद, नौकरी छोड़ बोली- अब मिला सुकून

सोशल मीडिया पर एक युवती का वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है. वीडियो में वह बताती है कि उसने साढ़े चार साल तक कॉर्पोरेट नौकरी करने के बाद आखिरकार इस्तीफा दे दिया है. दिलचस्प बात यह है कि नौकरी छोड़ने के बाद उसे न तो बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है और न ही कोई दुख. उसके मुताबिक उसे सिर्फ एक गहरा सुकून और राहत महसूस हो रही है. यही बात लोगों का ध्यान खींच रही है और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

सालों की मेहनत से बनाई थी नौकरी

वीडियो में युवती बताती है कि उसने इस नौकरी तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की थी. पढ़ाई की, करियर बनाया और लंबे समय तक कॉर्पोरेट दुनिया में काम किया. लेकिन समय के साथ उसे महसूस होने लगा कि यह रास्ता उसे अंदर से खुश नहीं कर रहा है. बाहर से सब कुछ ठीक दिख रहा था, लेकिन उसके मन में बार-बार सवाल उठ रहा था कि क्या वह सच में वही कर रही है जो वह जिंदगी में करना चाहती है.

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थेरेपिस्ट की एक बात ने बदल दी सोच

युवती ने बताया कि उसके थेरेपिस्ट ने एक बार उससे कहा था कि अगर आपको यह समझना है कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, तो पहले यह समझना जरूरी है कि आप क्या नहीं चाहते. यह बात उसके मन में बैठ गई. उसने महसूस किया कि कॉर्पोरेट नौकरी उसके जीवन का उद्देश्य नहीं है और उसे उस काम में वह खुशी नहीं मिल रही थी जिसकी वह तलाश कर रही थी. इसके बाद उसने बड़ा फैसला लेते हुए नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया.

अब कंटेंट क्रिएशन पर करेंगी फोकस

नौकरी छोड़ने के बाद युवती अब कंटेंट क्रिएशन पर ध्यान देना चाहती है. उसका कहना है कि वह अब अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहती है और यह जानना चाहती है कि वास्तव में उसे किस काम में खुशी मिलती है. उसने माना कि आगे का रास्ता आसान नहीं है और उसे डर भी लग रहा है, लेकिन वह नए सफर को लेकर उत्साहित भी है.

स्वतंत्रता दिवस पर किया बड़ा ऐलान

युवती ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह फैसला शेयर करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा, "हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू मी." उसका कहना है कि उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा वही किया जो उससे उम्मीद की जाती थी. अच्छी पढ़ाई, अच्छी डिग्री, अच्छी नौकरी और जिम्मेदार जीवन. लेकिन एक समय के बाद उसने खुद से पूछा कि अगर वह कुछ अलग करना चाहती है तो क्या होगा. इसी सवाल ने उसे यह कदम उठाने की हिम्मत दी.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने बढ़ाया हौसला

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग युवती की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि एक सुरक्षित नौकरी छोड़कर अपने सपनों के पीछे जाना आसान नहीं होता. कुछ लोगों ने लिखा कि खुद को चुनना भी जिंदगी का एक बड़ा फैसला होता है. वहीं कुछ लोगों ने युवती को उसके नए सफर के लिए शुभकामनाएं दी हैं.

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