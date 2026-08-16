IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगॉल में दूसरे दिन कैसा रहेगा मौसम? बारिश की कितनी संभावना, जानें

गॉल में दूसरे दिन कैसा रहेगा मौसम? बारिश की कितनी संभावना, जानें

IND vs SL Galle Weather Forecast: भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट मैच के पहले दिन बारिश ने दखल दिया था. जान लीजिए गॉल में दूसरे दिन का मौसम कैसा रहने वाला है?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Aug 2026 07:38 AM (IST)
Preferred Sources

भारत और श्रीलंका का पहला टेस्ट मैच गॉल में खेला जा रहा है. मुकाबले का पहला दिन बारिश से प्रभावित रहा, जहां टीम इंडिया ने सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बना दिए. पहले दिन बारिश के कारण खेल काफी देर तक रुका रहा, जिसकी वजह से 73 ओवर का ही खेल हो पाया.

पहले दिन की भरपाई के लिए दूसरे दिन का खेल 15 मिनट पहले शुरू होगा. अब तक मुकाबले पर भारतीय बल्लेबाजों ने मजबूत पकड़ बनाई हुई है. देवदत्त पडिक्कल शतक जड़ चुके हैं और 131 रन बनाकर नॉट आउट हैं. वहीं रिटायर्ड हर्ट होने से पहले केएल राहुल भी 77 रन बना चुके थे. अब सवाल है कि गॉल टेस्ट में दूसरे दिन 90 ओवर का खेल हो पाएगा या नहीं? इसके लिए जान लीजिए कि आज 16 अगस्त को मौसम किस ओर पलटी मारने वाला है.

दूसरे दिन कैसा रहेगा मौसम?

दूसरे दिन भी गॉल में बारिश की पूरी संभावना है. सुबह मैच शुरू होने के समय बारिश हो सकती है, जिसके कारण दूसरे दिन का खेल देर से शुरू हो सकता है. पूरा दिन आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है और बारिश बीच-बीच में खलल दे सकती है. दोपहर के बाद बारिश की कम संभावना है, लेकिन तब भी हल्की-हल्की बूंदें मैच का मजा खराब कर सकती हैं.

यह भी पढ़ें: 2027 वनडे वर्ल्ड कप की आई तारीख, महात्मा गांधी से निकला कनेक्शन

मैच का हाल

पहले टेस्ट मैच की बात करें तो टीम इंडिया सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बना चुकी है. देवदत्त पडिक्कल अपनी शतकीय पारी को ऐतिहासिक रूप देना चाहीनगे. भारत ने ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी थी. यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने टीम इंडिया को बढ़िया शुरुआत दिलाई थी, लेकिन जायसवाल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 32 रन बनाकर रन आउट हो गए. उन्होंने राहुल के साथ 47 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की. उसके बाद केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को खूब रुलाया, लेकिन टी-ब्रेक के बाद राहुल बल्लेबाजी करने नहीं लौटे. बताया गया कि राहुल शरीर में ऐंठन और हाथ में खिंचाव के कारण रिटायर्ड हर्ट हो गए थे.

कप्तान शुभमन गिल ज्यादा देर नहीं टिक पाए, जिन्हें प्रभाव जयसूर्या ने 16 के स्कोर पर आउट कर दिया. दूसरी ओर केएल राहुल 77 के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट जरूर हुए, लेकिन फिट होने पर दूसरे दिन बल्लेबाजी करने आ सकते हैं. फिलहाल पडिक्कल 131 रन बनाकर खेल रहे हैं और उनके साथ ऋषभ पंत 27 रन बना चुके हैं.

यह भी पढ़ें:

BCCI के भीतर छिड़ा महायुद्ध! रोहित शर्मा हैं इसकी वजह

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka Galle IND Vs SL 1st Test IND VS SL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
गॉल में दूसरे दिन कैसा रहेगा मौसम? बारिश की कितनी संभावना, जानें
गॉल में दूसरे दिन कैसा रहेगा मौसम? बारिश की कितनी संभावना, जानें
क्रिकेट
BCCI के भीतर छिड़ा महायुद्ध! रोहित शर्मा हैं इसकी वजह
BCCI के भीतर छिड़ा महायुद्ध! रोहित शर्मा हैं इसकी वजह
क्रिकेट
2027 वनडे वर्ल्ड कप की आई तारीख, महात्मा गांधी से निकला कनेक्शन
2027 वनडे वर्ल्ड कप की आई तारीख, महात्मा गांधी से निकला कनेक्शन
क्रिकेट
पहले टेस्ट के दूसरे दिन इतिहास रचेंगे ऋषभ पंत? 'स्पेशल शतक' से दो सिक्स दूर
पहले टेस्ट के दूसरे दिन इतिहास रचेंगे ऋषभ पंत? 'स्पेशल शतक' से दो सिक्स दूर
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास से कब मिलेगी आजादी ?
Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
झारखंड
रांची: CM आवास का घेराव करेंगे छात्र, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की है मांग
रांची: CM आवास का घेराव करेंगे छात्र, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की है मांग
साउथ सिनेमा
एक फिल्म के लिए 50 करोड़ से ज्यादा चार्ज करते हैं यश? कभी थिएटर में पैसों के लिए पोंछा लगाते थे
एक फिल्म के लिए 50 करोड़ से ज्यादा चार्ज करते हैं यश? कभी थिएटर में पैसों के लिए पोंछा लगाते थे
विश्व
US-ईरान जंग से चीन का फायदा, प्रशांत महासागर में अब ड्रैगन पसारेगा पैर!
US-ईरान जंग से चीन का फायदा, प्रशांत महासागर में अब ड्रैगन पसारेगा पैर!
क्रिकेट
2027 वनडे वर्ल्ड कप की आई तारीख, महात्मा गांधी से निकला कनेक्शन
2027 वनडे वर्ल्ड कप की आई तारीख, महात्मा गांधी से निकला कनेक्शन
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
इंडिया
'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद
'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद
शिक्षा
Success Story: कन्नूर कोर्ट में काम कर रहीं पहली दृष्टिहीन जज, ऐसे सुनती हैं केस
कन्नूर कोर्ट में काम कर रहीं पहली दृष्टिहीन जज, ऐसे सुनती हैं केस
टेक्नोलॉजी
क्या होता है Thermal Scanner, जानें कैसे करता है काम?
क्या होता है Thermal Scanner, जानें कैसे करता है काम?
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget