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हिंदी न्यूज़शिक्षाIGNOU 1 Year Master's Degree: 1 साल में MA की डिग्री देगा IGNOU, इन कोर्स में मिल रहा एडमिशन

IGNOU 1 Year Master's Degree: 1 साल में MA की डिग्री देगा IGNOU, इन कोर्स में मिल रहा एडमिशन

IGNOU 1 Year Master's Degree: IGNOU ने 4 साल की ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों के लिए 1 साल की मास्टर डिग्री के 9 नए कोर्स शुरू किए हैं, जिनमें MA और MCom जैसे कोर्स शामिल हैं.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 16 Aug 2026 08:24 AM (IST)
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IGNOU 1 Year Master's Degree: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी IGNOU ने छात्रों के लिए एक बड़ी और खास सुविधा शुरू की है. यूनिवर्सिटी ने अब सिर्फ 1 साल में पूरी होने वाली मास्टर डिग्री के लिए 9 नए कोर्सेज शुरू किए हैं. यह पहल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 के तहत लाई गई है, जिसका मकसद छात्रों को पढ़ाई में ज्यादा लचीलापन और तेज रास्ता देना है. खास बात यह है कि यह सुविधा हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ उन छात्रों के लिए है जिन्होंने 4 साल का अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम यानी FYUP पूरा किया हो.  जिन छात्रों ने सामान्य तरीके से सिर्फ 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री ली है, वे इस 1 साल वाले कोर्स के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे और उन्हें IGNOU के पुराने वाले 2 साल के मास्टर डिग्री कोर्स में ही एडमिशन लेना होगा. 

किन-किन कोर्स में मिल रहा है एडमिशन

IGNOU ने जो 9 नए 1 साल के मास्टर डिग्री कोर्स शुरू किए हैं, उनमें MA इकोनॉमिक्स, MA सोशियोलॉजी, MA हिस्ट्री, MCom, MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, MA इंग्लिश, MA हिंदी, MA संस्कृत और MA उर्दू शामिल हैं. इन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को सबसे पहले अपना आधार कार्ड तैयार रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी. इन नए कोर्सेज के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 16 अगस्त 2026 रखी गई है, यानी जो भी छात्र इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द आवेदन करना होगा. 

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कैसे करें आवेदन

इन कोर्स में एडमिशन लेने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. सबसे पहले छात्रों को IGNOU के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल ignouadmission.samarth.edu.in पर जाना होगा. इसके बाद "New Registration" के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना होगा. रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसी लॉगिन डिटेल्स से साइन इन करके अपनी पसंद का कोर्स और स्टडी सेंटर चुनना होगा. इसके बाद जरूरी पर्सनल, एकेडमिक और कम्युनिकेशन डिटेल्स भरनी होंगी और जरूरी दस्तावेज तय फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे. सारी डिटेल्स भरने के बाद आवेदन फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर दिया जाता है.  यह नई सुविधा उन छात्रों के लिए बड़ा फायदा है, जिन्होंने 4 साल की ग्रेजुएशन पूरी की है, क्योंकि अब उन्हें मास्टर डिग्री के लिए 2 साल की जगह सिर्फ 1 साल ही लगेगा, जिससे उनकी पढ़ाई का समय काफी कम हो जाएगा और वे जल्दी नौकरी या आगे की पढ़ाई की तरफ बढ़ सकेंगे. 

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About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
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Published at : 16 Aug 2026 08:24 AM (IST)
Tags :
IGNOU Education News IGNOU Admission 2026 IGNOU 1 Year Master's Degree
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