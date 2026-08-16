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प्रेग्नेंट दीपिका को एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे रणवीर, कूल लुक में दिखीं एक्ट्रेस
Ranveer-Deepika Photos: एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरन प्रेग्नेंसी में उनका काफी स्टाइलिश लुक देखने को मिला. रणवीर सिंह उन्हें ड्रॉप करने पहुंचे थे.
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जल्द ही मां बनने वाली हैं. बीती रात उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस ओवरसाइज और बैगी आउटफिट में नजर आईं. एक्ट्रेस के साथ उनके पति और एक्टर रणवीर सिंह भी नजर आएं.
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Published at : 16 Aug 2026 07:45 AM (IST)
Tags :Deepika Padukone Ranveer SIngh
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion