हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाइंजीनियरिंग और डिप्लोमा छात्रों के लिए DRDO में बड़ा मौका, लास्ट डेट से पहले करें आवेदन; पढ़ें डिटेल्स

इंजीनियरिंग और डिप्लोमा छात्रों के लिए DRDO में बड़ा मौका, लास्ट डेट से पहले करें आवेदन; पढ़ें डिटेल्स

इंजीनियरिंग और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए DRDO की तरफ से शानदार मौका आया है. HEMRL में 6 महीने की पेड इंटर्नशिप 20 जनवरी से पहले करें आवेदन.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 17 Jan 2026 11:29 AM (IST)
इंजीनियरिंग और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए DRDO की तरफ से शानदार मौका आया है. HEMRL में 6 महीने की पेड इंटर्नशिप 20 जनवरी से पहले करें आवेदन.

अगर आप इंजीनियरिंग या डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे हैं और किसी सरकारी संस्थान में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो DRDO आपके लिए बेहतरीन मौका लेकर आया है. डीआरडीओ की हाई एनर्जी मैटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी (HEMRL), पुणे में पेड इंटर्नशिप  के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं.

1/6
DRDO की यह पेड इंटर्नशिप छात्रों के करियर के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है. क्योंकि इससे उन्हें सरकारी रिसर्च लैब में काम करने का वास्तविक अनुभव मिलेगा. सीमित सीटों के कारण चयन मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, इसलिए इच्छुक छात्र बिना देरी किए समय रहते आवेदन जरूर करें.
DRDO की यह पेड इंटर्नशिप छात्रों के करियर के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है. क्योंकि इससे उन्हें सरकारी रिसर्च लैब में काम करने का वास्तविक अनुभव मिलेगा. सीमित सीटों के कारण चयन मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, इसलिए इच्छुक छात्र बिना देरी किए समय रहते आवेदन जरूर करें.
2/6
इस इंटर्नशिप में अलग-अलग ब्रांच के लिए सीटें तय की गई हैं. केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री के लिए 10-10 सीटें रखी गई हैं. वहीं एयरोस्पेस, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स  और कंप्यूटर साइंस  के लिए 2-2 सीटें उपलब्ध हैं.
इस इंटर्नशिप में अलग-अलग ब्रांच के लिए सीटें तय की गई हैं. केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री के लिए 10-10 सीटें रखी गई हैं. वहीं एयरोस्पेस, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स  और कंप्यूटर साइंस  के लिए 2-2 सीटें उपलब्ध हैं.
Published at : 17 Jan 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
Education DRDO Internship 2026 Govt Internship

शिक्षा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई', शहबाज शरीफ का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर लिया भारत पाकिस्तान सीजफायर का क्रेडिट
'कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई', शहबाज का नाम लेकर ट्रंप ने फिर लिया भारत- PAK सीजफायर का क्रेडिट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AR Rahman Controversy: एआर रहमान के बयान से सियासी सुर गरम, बॉलीवुड से संसद तक छिड़ी बहस
एआर रहमान के बयान से मचा सियासी बवाल, अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया समर्थन
स्पोर्ट्स
महाकाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, तड़के 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल
महाकाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, तड़के 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल
बॉलीवुड
'मुझे आठ सालों से बॉलीवुड से नहीं मिला कोई काम', ए आर रहमान का दावा, बोले- 'सत्ता अब क्रिएटिव लोगों के हाथों में नहीं'
'मुझे आठ सालों से बॉलीवुड से नहीं मिला कोई काम', ए आर रहमान का दावा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Atishi Video Case: Atishi के फर्जी वीडियो पर बड़ा खुलासा | AAP | Punkab Police | Vijendra Gupta
Namaste Bharat: ईरान से लौटे हिंदुस्तानी, बताया कैसे छाई थी दहशत | US Army | Deepa Bafila
BMC Election Result: BMC चुनाव हार पर राउत का शिंदे पर हमला, EVM पर फिर उठाए सवाल
Iran America War: ईरान से वापसी शुरू, लौटे भारतीयों ने बयां की जमीनी सच्चाई | ABP Report
Bharat Ki Baat:जब दो ठाकरे लड़े, तो शिंदे-भाजपा ने मारी बाजी! कहां हार गए Thackeray Brothers? | BMC Election Result 2026

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई', शहबाज शरीफ का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर लिया भारत पाकिस्तान सीजफायर का क्रेडिट
'कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई', शहबाज का नाम लेकर ट्रंप ने फिर लिया भारत- PAK सीजफायर का क्रेडिट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AR Rahman Controversy: एआर रहमान के बयान से सियासी सुर गरम, बॉलीवुड से संसद तक छिड़ी बहस
एआर रहमान के बयान से मचा सियासी बवाल, अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया समर्थन
स्पोर्ट्स
महाकाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, तड़के 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल
महाकाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, तड़के 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल
बॉलीवुड
'मुझे आठ सालों से बॉलीवुड से नहीं मिला कोई काम', ए आर रहमान का दावा, बोले- 'सत्ता अब क्रिएटिव लोगों के हाथों में नहीं'
'मुझे आठ सालों से बॉलीवुड से नहीं मिला कोई काम', ए आर रहमान का दावा
विश्व
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
बिजनेस
SBI ग्राहकों के लिए अलर्ट! अब ATM से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा, बैलेंस चेक करने की भी बढ़ी फीस
SBI ग्राहकों के लिए अलर्ट! अब ATM से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा, बैलेंस चेक करने की भी बढ़ी फीस
इंडिया
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
यूटिलिटी
दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए, रेलवे ने कैंसिल की इन राज्यों से गुजरने वाली ट्रेनें
दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए, रेलवे ने कैंसिल की इन राज्यों से गुजरने वाली ट्रेनें
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget