इंजीनियरिंग और डिप्लोमा छात्रों के लिए DRDO में बड़ा मौका, लास्ट डेट से पहले करें आवेदन; पढ़ें डिटेल्स

इंजीनियरिंग और डिप्लोमा छात्रों के लिए DRDO में बड़ा मौका, लास्ट डेट से पहले करें आवेदन; पढ़ें डिटेल्स
इंजीनियरिंग और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए DRDO की तरफ से शानदार मौका आया है. HEMRL में 6 महीने की पेड इंटर्नशिप 20 जनवरी से पहले करें आवेदन.
अगर आप इंजीनियरिंग या डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे हैं और किसी सरकारी संस्थान में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो DRDO आपके लिए बेहतरीन मौका लेकर आया है. डीआरडीओ की हाई एनर्जी मैटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी (HEMRL), पुणे में पेड इंटर्नशिप के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं.
Published at : 17 Jan 2026 11:29 AM (IST)
