इंजीनियरिंग और डिप्लोमा छात्रों के लिए DRDO में बड़ा मौका, लास्ट डेट से पहले करें आवेदन; पढ़ें डिटेल्स

DRDO की यह पेड इंटर्नशिप छात्रों के करियर के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है. क्योंकि इससे उन्हें सरकारी रिसर्च लैब में काम करने का वास्तविक अनुभव मिलेगा. सीमित सीटों के कारण चयन मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, इसलिए इच्छुक छात्र बिना देरी किए समय रहते आवेदन जरूर करें.