मोबाइल में उलझे नन्हे बच्चे, पढ़ाई से दूर होते छात्र; कैसे दिखाएं सही दिशा?

आज के समय में बच्चों के लिए मोबाइल का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है. माता-पिता को चाहिए कि बच्चों के मोबाइल देखने का समय तय करें. पढ़ाई के समय मोबाइल दूर रखें और दिन में सीमित समय के लिए ही मोबाइल दें, ताकि बच्चा पढ़ाई पर फोकस कर सके.