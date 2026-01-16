एक्सप्लोरर
मोबाइल में उलझे नन्हे बच्चे, पढ़ाई से दूर होते छात्र; कैसे दिखाएं सही दिशा?
मोबाइल आज जरूरत है, लेकिन बच्चों के लिए सीमाएं तय करना बेहद जरूरी है.सही मार्गदर्शन, प्यार और समझदारी से बच्चों को मोबाइल से निकालकर पढ़ाई की सही दिशा दिखाई जा सकती है.
आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. लेकिन चिंता की बात यह है कि बहुत छोटे बच्चे, जो अभी पढ़ाई की बुनियाद बना रहे हैं, वे घंटों मोबाइल गेम, वीडियो और रील्स में उलझे रहते हैं. इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई, व्यवहार और मानसिक विकास पर पड़ रहा है. ऐसे में माता-पिता और टीचर्स की भूमिका सबसे अहम हो जाती है.
