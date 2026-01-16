हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षामोबाइल में उलझे नन्हे बच्चे, पढ़ाई से दूर होते छात्र; कैसे दिखाएं सही दिशा?

मोबाइल में उलझे नन्हे बच्चे, पढ़ाई से दूर होते छात्र; कैसे दिखाएं सही दिशा?

मोबाइल आज जरूरत है, लेकिन बच्चों के लिए सीमाएं तय करना बेहद जरूरी है.सही मार्गदर्शन, प्यार और समझदारी से बच्चों को मोबाइल से निकालकर पढ़ाई की सही दिशा दिखाई जा सकती है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 16 Jan 2026 08:17 AM (IST)
मोबाइल आज जरूरत है, लेकिन बच्चों के लिए सीमाएं तय करना बेहद जरूरी है.सही मार्गदर्शन, प्यार और समझदारी से बच्चों को मोबाइल से निकालकर पढ़ाई की सही दिशा दिखाई जा सकती है.

आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. लेकिन चिंता की बात यह है कि बहुत छोटे बच्चे, जो अभी पढ़ाई की बुनियाद बना रहे हैं, वे घंटों मोबाइल गेम, वीडियो और रील्स में उलझे रहते हैं. इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई, व्यवहार और मानसिक विकास पर पड़ रहा है. ऐसे में माता-पिता और टीचर्स की भूमिका सबसे अहम हो जाती है.

आज के समय में बच्चों के लिए मोबाइल का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है. माता-पिता को चाहिए कि बच्चों के मोबाइल देखने का समय तय करें. पढ़ाई के समय मोबाइल दूर रखें और दिन में सीमित समय के लिए ही मोबाइल दें, ताकि बच्चा पढ़ाई पर फोकस कर सके.
आज के समय में बच्चों के लिए मोबाइल का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है. माता-पिता को चाहिए कि बच्चों के मोबाइल देखने का समय तय करें. पढ़ाई के समय मोबाइल दूर रखें और दिन में सीमित समय के लिए ही मोबाइल दें, ताकि बच्चा पढ़ाई पर फोकस कर सके.
बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए पढ़ाई को रोचक बनाना जरूरी है. रंगीन किताबें, चार्ट, कहानी और खेल-खेल में पढ़ाई कराने से बच्चों की रुचि बढ़ती है और वे मोबाइल से खुद-ब-खुद दूर होने लगते हैं.
बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए पढ़ाई को रोचक बनाना जरूरी है. रंगीन किताबें, चार्ट, कहानी और खेल-खेल में पढ़ाई कराने से बच्चों की रुचि बढ़ती है और वे मोबाइल से खुद-ब-खुद दूर होने लगते हैं.
Published at : 16 Jan 2026 08:17 AM (IST)
Education Parenting Tips Mobile Addiction Kids Education

शिक्षा फोटो गैलरी

