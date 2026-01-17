हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीRSSB Recruitment 2026: राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर भर्ती शुरू, 4 फरवरी तक करें आवेदन

RSSB Recruitment 2026: राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर भर्ती शुरू, 4 फरवरी तक करें आवेदन

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.इच्छुक उम्मीदवार 4 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.जानें डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 17 Jan 2026 06:56 AM (IST)
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.इच्छुक उम्मीदवार 4 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.जानें डिटेल्स.

राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और योग्य उम्मीदवार RSSB की आधिकारिक वेबसाइट या SSO पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

1/6
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के कुल 1100 पदों पर भर्ती की जा रही है. इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 944 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 156 पद निर्धारित किए गए हैं. यह भर्ती प्रदेश के अलग-अलग जिलों के लिए की जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को मौका मिलेगा.
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के कुल 1100 पदों पर भर्ती की जा रही है. इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 944 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 156 पद निर्धारित किए गए हैं. यह भर्ती प्रदेश के अलग-अलग जिलों के लिए की जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को मौका मिलेगा.
2/6
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.
Published at : 17 Jan 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
JOB RSSB Recruitment 2026 Agriculture Supervisor Vacancy

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारतीय एयरफोर्स की बढ़ने वाली है ताकत, थर-थर कांपेंगे दुश्मन! फ्रांस से 114 राफेल खरीद को मिली मंजूरी
भारतीय एयरफोर्स की बढ़ने वाली है ताकत, थर-थर कांपेंगे दुश्मन! फ्रांस से 114 राफेल खरीद को मिली मंजूरी
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर IN, तिलक वर्मा OUT, BCCI ने टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में किए बदलाव; सुंदर भी बाहर
अय्यर IN, तिलक वर्मा OUT, BCCI ने टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में किए बदलाव
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
'अगर भारत में कुछ भी होता है तो इसके बारे में हिंदुओं से पूछा जाएगा', RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान
'अगर भारत में कुछ भी होता है तो इसके बारे में हिंदुओं से पूछा जाएगा', RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bharat Ki Baat:जब दो ठाकरे लड़े, तो शिंदे-भाजपा ने मारी बाजी! कहां हार गए Thackeray Brothers? | BMC Election Result 2026
Sansani:पटना में हैवानियत की हॉरर पिक्चर ! | Crime News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | National Capital | delhi | ABP News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | delhi | ABP News
Chitra Tripathi: ठाकरेशाही का पतन... इनसाइड फैक्ट्स जो चौंकाने वाले | BMC Election Results

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीय एयरफोर्स की बढ़ने वाली है ताकत, थर-थर कांपेंगे दुश्मन! फ्रांस से 114 राफेल खरीद को मिली मंजूरी
भारतीय एयरफोर्स की बढ़ने वाली है ताकत, थर-थर कांपेंगे दुश्मन! फ्रांस से 114 राफेल खरीद को मिली मंजूरी
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर IN, तिलक वर्मा OUT, BCCI ने टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में किए बदलाव; सुंदर भी बाहर
अय्यर IN, तिलक वर्मा OUT, BCCI ने टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में किए बदलाव
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
'अगर भारत में कुछ भी होता है तो इसके बारे में हिंदुओं से पूछा जाएगा', RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान
'अगर भारत में कुछ भी होता है तो इसके बारे में हिंदुओं से पूछा जाएगा', RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान
बिजनेस
खुशखबरी: वैश्विक तनाव और यूएस के साथ ट्रेड डील पर बातचीत के बीच आयी ये राहत की खबर
खुशखबरी: वैश्विक तनाव और यूएस के साथ ट्रेड डील पर बातचीत के बीच आयी ये राहत की खबर
जनरल नॉलेज
BJP National President Election: क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
हेल्थ
इन बीमारियों से जूझ रहे हैं तो जरूर खाएं करेला, 7 दिन में दिखने लगता है असर
इन बीमारियों से जूझ रहे हैं तो जरूर खाएं करेला, 7 दिन में दिखने लगता है असर
जनरल नॉलेज
कौन कराता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, क्या इसमें भी होती है चुनाव आयोग की दखल?
कौन कराता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, क्या इसमें भी होती है चुनाव आयोग की दखल?
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget