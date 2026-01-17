एक्सप्लोरर
RSSB Recruitment 2026: राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर भर्ती शुरू, 4 फरवरी तक करें आवेदन
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.इच्छुक उम्मीदवार 4 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.जानें डिटेल्स.
राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और योग्य उम्मीदवार RSSB की आधिकारिक वेबसाइट या SSO पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं.
