राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के कुल 1100 पदों पर भर्ती की जा रही है. इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 944 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 156 पद निर्धारित किए गए हैं. यह भर्ती प्रदेश के अलग-अलग जिलों के लिए की जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को मौका मिलेगा.