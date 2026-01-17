हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस बैंक में निकली 600 पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अप्रेंटिसशिप भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और इच्छुक उम्मीदवार 25 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 17 Jan 2026 03:08 PM (IST)
बैंक में काम सीखने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के जरिए कुल 600 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. अप्रेंटिसशिप के दौरान चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के साथ हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगा.

इस अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए  इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 25 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. तय तारीख के बाद किसी भी तरह का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 28 साल होनी चाहिए. वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी. एससी/एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को अधिकतम 10 साल की छूट मिलेगी.
Published at : 17 Jan 2026 03:08 PM (IST)
