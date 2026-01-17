हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिना लिखित परीक्षा NHAI में नौकरी का सुनहरा मौका, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी, ये है लास्ट डेट

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए बड़ी खबर है. NHAI में डिप्टी मैनेजर (टेक्निकल) के 40 पदों पर भर्ती निकली है.आवेदन की आखिरी तारीख 9 फरवरी 2026 तय की गई है. जानें डिटेल्स

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 17 Jan 2026 01:41 PM (IST)
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने डिप्टी मैनेजर (टेक्निकल) पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.इस भर्ती में सबसे खास बात यह है कि कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि चयन सीधे GATE 2025 स्कोर के आधार पर किया जाएगा.

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने साल 2026 के लिए डिप्टी मैनेजर (टेक्निकल) पद पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 40 पदों को भरा जाएगा. यह भर्ती केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली एक स्थायी नौकरी है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को देशभर में NHAI के प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलेगा. यह पद सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े उम्मीदवारों के लिए है और इसमें आकर्षक वेतन व सरकारी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी.
इस भर्ती के अंतर्गत पद का नाम डिप्टी मैनेजर (टेक्निकल) रखा गया है.चयनित उम्मीदवारों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विभिन्न प्रोजेक्ट्स और कार्यालयों में तैनाती दी जाएगी.यह केंद्र सरकार के अधीन एक प्रतिष्ठित पद है, जिसमें नौकरी की सुरक्षा और करियर ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं मौजूद हैं.
Published at : 17 Jan 2026 01:41 PM (IST)
Education JOB NHAI Recruitment 2026 Deputy Manager Technical

