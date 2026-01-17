एक्सप्लोरर
बिना लिखित परीक्षा NHAI में नौकरी का सुनहरा मौका, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी, ये है लास्ट डेट
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए बड़ी खबर है. NHAI में डिप्टी मैनेजर (टेक्निकल) के 40 पदों पर भर्ती निकली है.आवेदन की आखिरी तारीख 9 फरवरी 2026 तय की गई है. जानें डिटेल्स
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने डिप्टी मैनेजर (टेक्निकल) पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.इस भर्ती में सबसे खास बात यह है कि कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि चयन सीधे GATE 2025 स्कोर के आधार पर किया जाएगा.
Published at : 17 Jan 2026 01:41 PM (IST)
