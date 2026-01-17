बिना लिखित परीक्षा NHAI में नौकरी का सुनहरा मौका, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी, ये है लास्ट डेट

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने साल 2026 के लिए डिप्टी मैनेजर (टेक्निकल) पद पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 40 पदों को भरा जाएगा. यह भर्ती केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली एक स्थायी नौकरी है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को देशभर में NHAI के प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलेगा. यह पद सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े उम्मीदवारों के लिए है और इसमें आकर्षक वेतन व सरकारी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी.