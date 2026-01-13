हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP पुलिस की इस भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, ये कैंडिडेट्स तुरंत करें आवेदन

UP पुलिस की इस भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, ये कैंडिडेट्स तुरंत करें आवेदन

यूपी पुलिस में कंप्यूटर और IT से पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए नौकरी का शानदार मौका है. आइए जानते हैं यूपी पुलिस की इस भर्ती के लिए कौन अप्लाई कर सकता है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 13 Jan 2026 02:10 PM (IST)
यूपी पुलिस में कंप्यूटर और IT से पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए नौकरी का शानदार मौका है. आइए जानते हैं यूपी पुलिस की इस भर्ती के लिए कौन अप्लाई कर सकता है.

अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई कंप्यूटर या आईटी से जुड़ी हुई है, तो यूपी पुलिस की यह भर्ती आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है.

UP Police Computer Grade-A Bharti 2026 के तहत 1300 से ज्यादा पद भरे जा रहे हैं और इसकी आखिरी तारीख अब बहुत करीब आ चुकी है ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें बिना देरी किए आवेदन कर देना चाहिए. अगर आप यूपी पुलिस में कंप्यूटर ग्रेड-A की नौकरी पाना चाहते हैं, तो 15 जनवरी 2026 से पहले आवेदन जरूर कर दें.
UP Police Computer Grade-A Bharti 2026 के तहत 1300 से ज्यादा पद भरे जा रहे हैं और इसकी आखिरी तारीख अब बहुत करीब आ चुकी है ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें बिना देरी किए आवेदन कर देना चाहिए. अगर आप यूपी पुलिस में कंप्यूटर ग्रेड-A की नौकरी पाना चाहते हैं, तो 15 जनवरी 2026 से पहले आवेदन जरूर कर दें.
इस भर्ती के तहत कुल 1352 पद भरे जाएंगे. इनमें जनरल  वर्ग के लिए 545 पद, ओबीसी के लिए 364 पद, अनुसूचित जाति के लिए 283 पद, ईडब्ल्यूएसके लिए 134 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 26 पद उपलब्ध हैं.
इस भर्ती के तहत कुल 1352 पद भरे जाएंगे. इनमें जनरल  वर्ग के लिए 545 पद, ओबीसी के लिए 364 पद, अनुसूचित जाति के लिए 283 पद, ईडब्ल्यूएसके लिए 134 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 26 पद उपलब्ध हैं.
Published at : 13 Jan 2026 02:10 PM (IST)
