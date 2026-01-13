UP पुलिस की इस भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, ये कैंडिडेट्स तुरंत करें आवेदन

UP Police Computer Grade-A Bharti 2026 के तहत 1300 से ज्यादा पद भरे जा रहे हैं और इसकी आखिरी तारीख अब बहुत करीब आ चुकी है ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें बिना देरी किए आवेदन कर देना चाहिए. अगर आप यूपी पुलिस में कंप्यूटर ग्रेड-A की नौकरी पाना चाहते हैं, तो 15 जनवरी 2026 से पहले आवेदन जरूर कर दें.