एक्सप्लोरर
UP पुलिस की इस भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, ये कैंडिडेट्स तुरंत करें आवेदन
यूपी पुलिस में कंप्यूटर और IT से पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए नौकरी का शानदार मौका है. आइए जानते हैं यूपी पुलिस की इस भर्ती के लिए कौन अप्लाई कर सकता है.
अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई कंप्यूटर या आईटी से जुड़ी हुई है, तो यूपी पुलिस की यह भर्ती आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है.
1/6
2/6
Published at : 13 Jan 2026 02:10 PM (IST)
Tags :Up Police Bharti JObs Computer Grade A
नौकरी
6 Photos
बिहार में नौकरी पाने का शानदार मौका, सहायक वन संरक्षक के पदों पर निकली भर्ती; ऐसे करें अप्लाई
नौकरी
6 Photos
भारतीय नौसेना में भर्ती का मौका, 12वीं पास भी कर सकते है आवेदन; आखिरी डेट से पहले करें आवेदन
नौकरी
6 Photos
लाखों में चाहिए सैलरी तो इस भर्ती के लिए करें आवेदन, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं आवेदन
नौकरी
6 Photos
कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तास अंसारी के बेटे को दी जमानत, इन शर्तों के साथ जेल से छूटे अब्बास अंसारी
बिहार
बिहार में कंडक्टर लाइसेंस के लिए बदली योग्यता, 739 पदों के लिए नौकरी, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
इंडिया
कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?
क्रिकेट
परफ्यूम, लोशन और फोकस… बैटिंग से पहले ऐसा होता है विराट कोहली का रूटीन, वायरल वीडियो ने खोले राज
Advertisement
नौकरी
6 Photos
बिहार में नौकरी पाने का शानदार मौका, सहायक वन संरक्षक के पदों पर निकली भर्ती; ऐसे करें अप्लाई
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion