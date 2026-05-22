यूपीएसएसएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप C के कुल 2759 पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें सामान्य वर्ग के लिए 1692 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 275 पद, ओबीसी के लिए 573 पद,एससी वर्ग के लिए 213 पद और एसटी वर्ग के लिए 6 पद निर्धारित किए गए हैं. भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में की जाएगी.