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UP Jobs 2026: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! यूपी में टेक्निकल असिस्टेंट के 2759 पदों पर निकली भर्ती
UPSSSC ने टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप C भर्ती 2026 के तहत 2759 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. PET 2025 स्कोर वाले उम्मीदवार 11 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप C भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती में हजारों पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. खास बात यह है कि आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए बेहद कम रखा गया है..यूपीएसएसएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप C के कुल 2759 पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें सामान्य वर्ग के लिए 1692 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 275 पद, ओबीसी के लिए 573 पद,एससी वर्ग के लिए 213 पद और एसटी वर्ग के लिए 6 पद निर्धारित किए गए हैं. भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में की जाएगी.
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Published at : 22 May 2026 08:20 PM (IST)
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