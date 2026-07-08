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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर को बड़ा झटका, इस नेता ने दिया इस्तीफा, बांकीपुर से BJP को दिया समर्थन

प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, इस नेता ने दिया इस्तीफा, बांकीपुर से BJP को दिया समर्थन

Bankipur By-Poll: जन सुराज से जुड़े नेता बिट्टू सिंह ने ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया है जब बांकीपुर सीट से खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं. पार्टी छोड़ने का कारण उन्होंने नहीं बताया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 08 Jul 2026 05:31 PM (IST)
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बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के बीच जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) को बड़ा झटका लगा है. पार्टी से जुड़े रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने गुरुवार (08 जुलाई, 2026) को जन सुराज से इस्तीफा दे दिया. सबसे बड़ी बात है कि बिट्टू सिंह ने बांकीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है. 

बिट्टू सिंह ने नहीं बताया इस्तीफे का कारण

बिट्टू सिंह ने ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया है जब बांकीपुर सीट से खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं. बिट्टू सिंह ने अपने इस्तीफा वाले पत्र में लिखा है, "जन सुराज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा देता हूं." हालांकि उन्होंने पत्र में पार्टी छोड़ने का कारण नहीं बताया है.

पत्र में उन्होंने आगे लिखा है, "मैंने पार्टी के साथ रहते हुए पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य किया तथा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दीघा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ा. आज से अपना पूर्ण समर्थन एनडीए को देता हूं. मैं बांकीपुर उपचुनाव 2026 में एनडीए के प्रत्याशी को अपना पूर्ण समर्थन देता हूं. धन्यवाद."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: 'प्रशांत किशोर ने गलत…', BJP नेता का PK पर हमला, कर दी 'भविष्यवाणी'

बांकीपुर में समर्थन के ऐलान से पीके को पड़ेगा फर्क?

बिट्टू सिंह के इस्तीफे से और बांकीपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को कितना नुकसान होगा यह तो चुनावी नतीजों (काउंटिंग के बाद) के बाद पता चलेगा. बिट्टू सिंह की बात करें तो 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें दीघा सीट से 22,071 वोट मिले थे. दूसरे नंबर पर सीपीआई (एमएल) लिबरेशन की दिव्या गौतम रही थीं. दीघा से संजीव चौरसिया को जीत मिली थी. संजीव चौरसिया को 1,11,001 वोट मिले थे.

बता दें कि पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर 13 जुलाई को नामांकन करेंगे. सुबह 10 बजे समय तय किया गया है. प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से यह मुकाबला रोचक हो गया है.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: नीतीश कुमार से मिले BJP प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा, पूर्व CM ने क्या कहा?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 Jul 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
Bittu Singh BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll
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