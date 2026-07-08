प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, इस नेता ने दिया इस्तीफा, बांकीपुर से BJP को दिया समर्थन

बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के बीच जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) को बड़ा झटका लगा है. पार्टी से जुड़े रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने गुरुवार (08 जुलाई, 2026) को जन सुराज से इस्तीफा दे दिया. सबसे बड़ी बात है कि बिट्टू सिंह ने बांकीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है.

बिट्टू सिंह ने नहीं बताया इस्तीफे का कारण

बिट्टू सिंह ने ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया है जब बांकीपुर सीट से खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं. बिट्टू सिंह ने अपने इस्तीफा वाले पत्र में लिखा है, "जन सुराज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा देता हूं." हालांकि उन्होंने पत्र में पार्टी छोड़ने का कारण नहीं बताया है.

पत्र में उन्होंने आगे लिखा है, "मैंने पार्टी के साथ रहते हुए पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य किया तथा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दीघा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ा. आज से अपना पूर्ण समर्थन एनडीए को देता हूं. मैं बांकीपुर उपचुनाव 2026 में एनडीए के प्रत्याशी को अपना पूर्ण समर्थन देता हूं. धन्यवाद."

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बांकीपुर में समर्थन के ऐलान से पीके को पड़ेगा फर्क?

बिट्टू सिंह के इस्तीफे से और बांकीपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को कितना नुकसान होगा यह तो चुनावी नतीजों (काउंटिंग के बाद) के बाद पता चलेगा. बिट्टू सिंह की बात करें तो 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें दीघा सीट से 22,071 वोट मिले थे. दूसरे नंबर पर सीपीआई (एमएल) लिबरेशन की दिव्या गौतम रही थीं. दीघा से संजीव चौरसिया को जीत मिली थी. संजीव चौरसिया को 1,11,001 वोट मिले थे.

बता दें कि पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर 13 जुलाई को नामांकन करेंगे. सुबह 10 बजे समय तय किया गया है. प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से यह मुकाबला रोचक हो गया है.

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