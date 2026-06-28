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DRDO में अप्रेंटिस बनने का मौका, यहां जानें कितना मिलेगा स्टाइपेंड?
DRDO ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती जारी की है. डिप्लोमा और ITI पास उम्मीदवार 22 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.यहां जानें कितना मिलेगा स्टाइपेंड?
गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका है. रक्षा अनुसंधान से जुड़ी संस्था DRDO की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस लेबोरेटरी (DEAL)ने अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आवेदन मांगे हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 08:50 AM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion