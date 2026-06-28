DRDO में अप्रेंटिस बनने का मौका, यहां जानें कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

इस भर्ती में ग्रेजुएट डिप्लोमा फॉर आईटीआई पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए युवाओं के लिए यह एक अच्छा मौका माना जा रहा है. इसके अलावा पदों के हिसाब से योग्यता अलग-अलग तय की गई है.