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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीDRDO में अप्रेंटिस बनने का मौका, यहां जानें कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

DRDO में अप्रेंटिस बनने का मौका, यहां जानें कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

DRDO ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती जारी की है. डिप्लोमा और ITI पास उम्मीदवार 22 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.यहां जानें कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 28 Jun 2026 08:50 AM (IST)
DRDO ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती जारी की है. डिप्लोमा और ITI पास उम्मीदवार 22 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.यहां जानें कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका है. रक्षा अनुसंधान से जुड़ी संस्था DRDO की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस लेबोरेटरी (DEAL)ने अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आवेदन मांगे हैं.

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इस भर्ती में ग्रेजुएट डिप्लोमा फॉर आईटीआई पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए युवाओं के लिए यह एक अच्छा मौका माना जा रहा है. इसके अलावा पदों के हिसाब से योग्यता अलग-अलग तय की गई है.
इस भर्ती में ग्रेजुएट डिप्लोमा फॉर आईटीआई पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए युवाओं के लिए यह एक अच्छा मौका माना जा रहा है. इसके अलावा पदों के हिसाब से योग्यता अलग-अलग तय की गई है.
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ग्रैजुएट अप्रेंटिस पदों के लिए संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग की डिग्री बीई या बीटेक होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार के 60% अंक होने चाहिए. साथ ही कुछ पदों के लिए लाइब्रेरी साइंस की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.
ग्रैजुएट अप्रेंटिस पदों के लिए संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग की डिग्री बीई या बीटेक होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार के 60% अंक होने चाहिए. साथ ही कुछ पदों के लिए लाइब्रेरी साइंस की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 28 Jun 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
Education Apprentice Jobs JOB DRDO Recruitment 2026

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