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Police Jobs: पुलिस में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, 76 हजार मिलेगी सैलरी; आज ही करें आवेदन
पुलिस में नौकरी करने का सपना देख रहें हैं तो ये खबर आपके बड़े ही काम की है. कर्नाटक राज्य में 1400 से जादा पदों पर भर्ती निकली है. जिसके लिए उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए काम की खबर है. कर्नाटक स्टेट पुलिस की तरफ से आर्म्ड पुलिस कॉन्स्टेबल के 1600 पदों पर भर्ती निकाली है.
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