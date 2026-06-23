इन भर्ती अभियान के लिए उम्मीदवार KEA की आधिकारिक वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in/kea पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो गई है. पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती अभियान के लिए 22 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.