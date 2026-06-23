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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीPolice Jobs: पुलिस में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, 76 हजार मिलेगी सैलरी; आज ही करें आवेदन

Police Jobs: पुलिस में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, 76 हजार मिलेगी सैलरी; आज ही करें आवेदन

पुलिस में नौकरी करने का सपना देख रहें हैं तो ये खबर आपके बड़े ही काम की है. कर्नाटक राज्य में 1400 से जादा पदों पर भर्ती निकली है. जिसके लिए उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 23 Jun 2026 05:12 PM (IST)
पुलिस में नौकरी करने का सपना देख रहें हैं तो ये खबर आपके बड़े ही काम की है. कर्नाटक राज्य में 1400 से जादा पदों पर भर्ती निकली है. जिसके लिए उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए काम की खबर है. कर्नाटक स्टेट पुलिस की तरफ से आर्म्ड पुलिस कॉन्स्टेबल के 1600 पदों पर भर्ती निकाली है.

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इन भर्ती अभियान के लिए उम्मीदवार KEA की आधिकारिक वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in/kea पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो गई है. पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती अभियान के लिए 22 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
इन भर्ती अभियान के लिए उम्मीदवार KEA की आधिकारिक वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in/kea पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो गई है. पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती अभियान के लिए 22 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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इस भर्ती अभियान के जरिए में 1421 पद जनरल कर्नाटक डिवीजन और 179 पद कल्याण कर्नाटक डिवीजन के लिए हैं. इस भर्ती अभियान के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है. आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को कन्नड़ भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए.
इस भर्ती अभियान के जरिए में 1421 पद जनरल कर्नाटक डिवीजन और 179 पद कल्याण कर्नाटक डिवीजन के लिए हैं. इस भर्ती अभियान के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है. आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को कन्नड़ भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए.
Published at : 23 Jun 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Education JOB

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