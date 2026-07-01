​पैसों की होगी बरसात, देश की इस नामी यूनिवर्सिटी में निकली बड़ी भर्ती; पढ़ें डिटेल्स

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JNU Recruitment 2026: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने नॉन टीचिंग पदों पर 267 वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानें आवेदन करने का तरीका.

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 01 Jul 2026 08:37 AM (IST)
JNU Recruitment 2026: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने नॉन टीचिंग पदों पर 267 वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानें आवेदन करने का तरीका.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर आई .जेएनयू ने नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे है. इस भर्ती के जरिए ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C के कुल 267 पद भरे जाएंगे.आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 27 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

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इस भर्ती अभियान के तहत विश्वविद्यालय में कुल 267 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कुक, मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, इंजीनियरिंग अटेंडेंट, असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर समेत कई पद शामिल किए गए हैं.अलग-अलग पदों के लिए अलग योग्यता और अनुभव तय किया गया है. उम्मीदवार आवेदन से पहले अधिकारिक वेबसाइट जरूर चेक कर लें.
इस भर्ती अभियान के तहत विश्वविद्यालय में कुल 267 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कुक, मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, इंजीनियरिंग अटेंडेंट, असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर समेत कई पद शामिल किए गए हैं.अलग-अलग पदों के लिए अलग योग्यता और अनुभव तय किया गया है. उम्मीदवार आवेदन से पहले अधिकारिक वेबसाइट जरूर चेक कर लें.
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इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्र सीमा पदों के हिसाब से अलग अलग तय की गयी है. कुछ पदों के लिए अधिकतम उम्र 45 वर्ष तक रखी गई है, जबकि कई अन्य पदों के लिए 40 वर्ष तक आवेदन किया जा सकता है.आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र सीमा में छुट भी दी जाएगी.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्र सीमा पदों के हिसाब से अलग अलग तय की गयी है. कुछ पदों के लिए अधिकतम उम्र 45 वर्ष तक रखी गई है, जबकि कई अन्य पदों के लिए 40 वर्ष तक आवेदन किया जा सकता है.आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र सीमा में छुट भी दी जाएगी.
Published at : 01 Jul 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
Education JObs JNU Recruitment 2026

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