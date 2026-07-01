​पैसों की होगी बरसात, देश की इस नामी यूनिवर्सिटी में निकली बड़ी भर्ती; पढ़ें डिटेल्स

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पैसों की होगी बरसात, देश की इस नामी यूनिवर्सिटी में निकली बड़ी भर्ती; पढ़ें डिटेल्स
JNU Recruitment 2026: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने नॉन टीचिंग पदों पर 267 वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानें आवेदन करने का तरीका.
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर आई .जेएनयू ने नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे है. इस भर्ती के जरिए ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C के कुल 267 पद भरे जाएंगे.आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 27 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 08:37 AM (IST)
Tags :Education JObs JNU Recruitment 2026
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मनोज मुकुल
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