​पैसों की होगी बरसात, देश की इस नामी यूनिवर्सिटी में निकली बड़ी भर्ती; पढ़ें डिटेल्स

इस भर्ती अभियान के तहत विश्वविद्यालय में कुल 267 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कुक, मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, इंजीनियरिंग अटेंडेंट, असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर समेत कई पद शामिल किए गए हैं.अलग-अलग पदों के लिए अलग योग्यता और अनुभव तय किया गया है. उम्मीदवार आवेदन से पहले अधिकारिक वेबसाइट जरूर चेक कर लें.