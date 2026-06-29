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सुबह की सैर पर निकला एक भालू लोगों को देखते ही पेड़ पर चढ़ गया।

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रोशनी का स्रोत ही जलकर खाक हो गया! ट्रांसफॉर्मर में आग लगने का वीडियो वायरल हो गया।

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रायबरेली में मंत्री पर फूलों की बारिश हुई!

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सात फेरों से पहले ही मुक्के चलने लगे—यह शादी की बारात है या कुश्ती का अखाड़ा?

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देव स्नान पूर्णिमा के अवसर पर, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान मंडप में ले जाया गया।