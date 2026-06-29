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Indian Air Force Recruitment: 10वीं पास के लिए IAF में निकली भर्ती, मल्टी टास्किंग स्टाफ पदों के लिए मांगे गए आवेदन
भारतीय वायु सेना ने ग्रुप ‘C’के तहत मल्टी टास्किंग स्टाफ का लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती में 10वीं पास उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. जानें आवेदन की पूरी जानकारी...
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए भारतीय वायु सेना में भर्ती का सुनहरा मौका है. भारतीय वायु सेना ने Group ‘C’ सिविलियन वर्ग के लिए मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) पदों के लिए आवेदन जारी किये हैं. IAF की इस भर्ती में आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गयी हैं. इच्छुक उम्मीदवार 27 जुलाई 2026 तक ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 11:59 AM (IST)
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मनोज मुकुल
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