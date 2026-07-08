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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPrabhas Mandal Encounter: 'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां

Prabhas Mandal Encounter: 'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां

Prabhas Mandal Encounter: बरुईपुर रेप और मर्डर केस के आरोपी प्रभास मंडल के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उसकी मां का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि बेटे को उसके कर्मों की सजा मिल गई.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 08 Jul 2026 01:41 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के बरुईपुर रेप और मर्डर केस के आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद उसकी मां का भावुक बयान सामने आया है. उसने अपने बेटे के किए गए अपराध की निंदा करते हुए साफ कहा कि उसे उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है और वह उसकी बॉडी भी नहीं लेंगी. प्रभास मंडल की मां ने बताया कि सुबह दो पुलिसकर्मी उनके घर आए थे. उन्होंने उन्हें बताया कि उनका बेटा मर गया है और पूछा कि क्या वह अस्पताल जाना चाहती हैं. इस पर उन्होंने कहा कि वह अस्पताल नहीं जा सकतीं, क्योंकि उनके पति बीमार हैं.

प्रभास मंडल की मां ने कहा कि पुलिस जो सही समझे, वह करे. उन्हें इस पर कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने अच्छा काम नहीं किया था. उसने गलत किया था और अब उसे उसके किए की सजा मिल गई है. आरोपी की मां ने कहा कि वह अपने बेटे की बॉडी लेने नहीं जाएंगी और न ही उसे घर वापस लाएंगी. उनका कहना था कि जिसने इतना बड़ा गलत काम किया है, उसके लिए वह कोई मांग या अपील नहीं करेंगी.

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प्रभास मंडल की एनकाउंटर में मौत

प्रभास मंडल की मां ने कहा कि उनके बेटे ने जो किया, वह गलत था और कानून ने उसे उसकी सजा दे दी, इसलिए उन्हें किसी भी तरह की शिकायत नहीं है. उन्होंने दोहराया कि वह उसकी बॉडी स्वीकार नहीं करेंगी. बरुईपुर रेप और मर्डर केस ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था. इस मामले में आरोपी प्रभास मंडल की एनकाउंटर में मौत के बाद उसकी मां का यह बयान लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 08 Jul 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
WEST BENGAL Baruipur Rape Murder Case Prabhas Mandal
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