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SBI में जॉब पाने का शानदार मौका, इस पद पर निकली वैकेंसी; 80 हजार मिलेगी सैलरी

SBI Jobs 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कंकुरेंट ऑडिटर के पदों पर वैकेंसी का ऐलान किया है. इस भर्ती के लिए कैंडिडेट्स आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 16 May 2026 06:48 AM (IST)
SBI Jobs 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कंकुरेंट ऑडिटर के पदों पर वैकेंसी का ऐलान किया है. इस भर्ती के लिए कैंडिडेट्स आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने कंकुरेंट ऑडिटर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 11 जून, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

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कंकुरेंट ऑडिटर का काम बैंक की शाखाओं में होने वाले लेन-देन, रिकॉर्ड और प्रक्रिया की नियमित जांच करना होता है. इस पद पर वही लोग बेहतर काम कर सकते हैं जिन्हें बैंकिंग नियमों, खातों की जांच और ऑडिट प्रक्रिया की अच्छी समझ हो.
कंकुरेंट ऑडिटर का काम बैंक की शाखाओं में होने वाले लेन-देन, रिकॉर्ड और प्रक्रिया की नियमित जांच करना होता है. इस पद पर वही लोग बेहतर काम कर सकते हैं जिन्हें बैंकिंग नियमों, खातों की जांच और ऑडिट प्रक्रिया की अच्छी समझ हो.
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आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 14 मई, 2026 के आधार पर की जाएगी और अधिकतम आयु 63 वर्ष तय की गई है. इस भर्ती में आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 14 मई, 2026 के आधार पर की जाएगी और अधिकतम आयु 63 वर्ष तय की गई है. इस भर्ती में आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी.
Published at : 16 May 2026 06:48 AM (IST)
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