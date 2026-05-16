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SBI में जॉब पाने का शानदार मौका, इस पद पर निकली वैकेंसी; 80 हजार मिलेगी सैलरी
SBI Jobs 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कंकुरेंट ऑडिटर के पदों पर वैकेंसी का ऐलान किया है. इस भर्ती के लिए कैंडिडेट्स आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने कंकुरेंट ऑडिटर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 11 जून, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.
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Published at : 16 May 2026 06:48 AM (IST)
Tags :JObs
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