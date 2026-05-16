SBI में जॉब पाने का शानदार मौका, इस पद पर निकली वैकेंसी; 80 हजार मिलेगी सैलरी

कंकुरेंट ऑडिटर का काम बैंक की शाखाओं में होने वाले लेन-देन, रिकॉर्ड और प्रक्रिया की नियमित जांच करना होता है. इस पद पर वही लोग बेहतर काम कर सकते हैं जिन्हें बैंकिंग नियमों, खातों की जांच और ऑडिट प्रक्रिया की अच्छी समझ हो.