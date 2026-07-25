IIT की नौकरी छोड़ किया स्टार्टअप, दो छात्राओं ने डेयरी सेक्टर में खड़ी की 565 करोड़ की कंपनी

Animall की शुरुआत 2019 में एक छोटे से वीकेंड प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी. इसका उद्देश्य किसानों के लिए ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करना था जहां वे आसानी से गाय और भैंस खरीद-बेच सके. हालांकि शुरुआत आसान नहीं थी, सबसे बड़ी चुनौती किसानों का भरोसा जीतना था. इसके लिए दोनों छात्राओं ने गांव में जाकर किसानों की जरूरत को समझा और ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसे पहली बार इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति भी आसानी से चला सके. धीरे-धीरे किसानों का भरोसा बढ़ा और प्लेटफार्म का इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती गई.