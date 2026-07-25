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IIT की नौकरी छोड़ किया स्टार्टअप, दो छात्राओं ने डेयरी सेक्टर में खड़ी की 565 करोड़ की कंपनी
नीतू यादव और कीर्ति जांगड़ा की मुलाकात आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान हुई थी. दोनों कॉलेज में रूममेट थी और शुरुआत से ही कुछ अलग करने की सोच रखती थी.
Womens success story: आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद ज्यादातर छात्र बड़ी कंपनियों में नौकरी या टेक्नोलॉजी सेक्टर में करियर बनाने का रास्ता चुनते हैं. लेकिन आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली नीतू यादव और कीर्ति जांगड़ा ने अलग राह चुनी. कॉलेज के दिनों में रूममेट रही इन दोनों छात्राओं दोनों ने डेयरी किसानों की एक ऐसी समस्या को पहचाना जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया. किसानों को गाय-भैंस खरीदने और बेचने के लिए सही खरीदार, उचित कीमत और भरोसेमंद जानकारी नहीं मिल पाती है. इस समस्या का समाधान खोजने की उनकी सोच ने आगे चलकर Animall नाम के स्टार्टअप का रूप लिया] जिसकी वैल्यूएशन अबकरी 565 करोड़ बताई जाती है
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Published at : 25 Jul 2026 10:10 AM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion