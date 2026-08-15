UPSC CSE Mains 2026 Admit Card जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UPSC CSE Mains 2026 Admit Card : UPSC Civil Services Mains 2026 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 14 अगस्त 2026 को सिविल सर्विसेज मेन्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में शामिल होना है, वे UPSC के ऑनलाइन पोर्टल upsconline.nic.in पर जाकर अपना ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके लिए रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर और जन्मतिथि की जरूरत होगी. UPSC CSE Mains परीक्षा 21 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी. ऐसे में उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले अपना हॉल टिकट डाउनलोड करके उसमें दी गई सभी जरूरी जानकारियां ध्यान से चेक कर लेनी चाहिए.

UPSC CSE Mains 2026 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

1. उम्मीदवार सबसे पहले UPSC के ऑनलाइन पोर्टल upsconline.nic.in पर जाएं.

2. इसके बाद होमपेज पर दिए गए एडमिट कार्ड सेक्शन को खोलें और Civil Services Examination 2026 से जुड़े लिंक पर क्लिक करें.

3. अब रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें. जरूरी जानकारी सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर आपका UPSC Mains एडमिट कार्ड दिखाई देगा.

4. इसे डाउनलोड करें और एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारी चेक करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रखें.

एडमिट कार्ड में क्या-क्या चेक करें?

हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार को अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो, हस्ताक्षर और जन्मतिथि जरूर चेक करनी चाहिए. इसके अलावा परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा का समय, परीक्षा केंद्र का नाम और पता समेत जरूरी निर्देश भी एडमिट कार्ड में दिए होंगे. अगर किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है तो उम्मीदवारों को बिना देरी किए UPSC से संपर्क करना चाहिए.

एडमिट कार्ड में गलती हो तो क्या करें?

अगर एडमिट कार्ड में किसी तरह की गलती मिलती है तो उम्मीदवारों को तुरंत UPSC से संपर्क करना चाहिए. आयोग का सुविधा काउंटर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध है. उम्मीदवार 011-23381125, 011-23385271, 011-23098543 और 011-23098591 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा web-upsc@nic.in पर ईमेल भी किया जा सकता है.

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दो शिफ्ट में होगी UPSC Mains परीक्षा

UPSC Civil Services Mains परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. फोरनून सेशन की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी, जबकि आफ्टरनून सेशन की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित होगी. उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र से जुड़े निर्देश जरूर देखने चाहिए.

परीक्षा केंद्र पर ये डॉक्यूमेंट ले जाना जरूरी

परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ ले जानी होगी. इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक ओरिजिनल वैध फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा. पहचान पत्र की एक फोटो कॉपी भी तैयार रखने को कहा गया है. जिन उम्मीदवारों के पास कैटेगरी या PwBD से जुड़े डॉक्यूमेंट लागू हैं, उन्हें संबंधित प्रमाणपत्र भी साथ रखना चाहिए. नाम कानूनी रूप से बदला गया है तो तय गजट नोटिफिकेशन या अन्य वैध प्रमाण भी जरूरी हो सकता है.

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