स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC CSE Mains 2026 Admit Card : UPSC CSE Mains 2026 Admit Card जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UPSC CSE Mains 2026 Admit Card : UPSC CSE Mains 2026 Admit Card जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UPSC CSE Mains 2026 Admit Card : UPSC ने 14 अगस्त 2026 को सिविल सर्विसेज मेन्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. UPSC के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 15 Aug 2026 05:02 PM (IST)
Preferred Sources

UPSC CSE Mains 2026 Admit Card : UPSC Civil Services Mains 2026 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 14 अगस्त 2026 को सिविल सर्विसेज मेन्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में शामिल होना है, वे UPSC के ऑनलाइन पोर्टल upsconline.nic.in पर जाकर अपना ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके लिए रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर और जन्मतिथि की जरूरत होगी. UPSC CSE Mains परीक्षा 21 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी. ऐसे में उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले अपना हॉल टिकट डाउनलोड करके उसमें दी गई सभी जरूरी जानकारियां ध्यान से चेक कर लेनी चाहिए. 

UPSC CSE Mains 2026 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

1. उम्मीदवार सबसे पहले UPSC के ऑनलाइन पोर्टल upsconline.nic.in पर जाएं.

2. इसके बाद होमपेज पर दिए गए एडमिट कार्ड सेक्शन को खोलें और Civil Services Examination 2026 से जुड़े लिंक पर क्लिक करें.

3. अब रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें. जरूरी जानकारी सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर आपका UPSC Mains एडमिट कार्ड दिखाई देगा.

4. इसे डाउनलोड करें और एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारी चेक करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रखें.

एडमिट कार्ड में क्या-क्या चेक करें?

हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार को अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो, हस्ताक्षर और जन्मतिथि जरूर चेक करनी चाहिए. इसके अलावा परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा का समय, परीक्षा केंद्र का नाम और पता समेत जरूरी निर्देश भी एडमिट कार्ड में दिए होंगे. अगर किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है तो उम्मीदवारों को बिना देरी किए UPSC से संपर्क करना चाहिए.

एडमिट कार्ड में गलती हो तो क्या करें?

अगर एडमिट कार्ड में किसी तरह की गलती मिलती है तो उम्मीदवारों को तुरंत UPSC से संपर्क करना चाहिए. आयोग का सुविधा काउंटर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध है. उम्मीदवार 011-23381125, 011-23385271, 011-23098543 और 011-23098591 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा web-upsc@nic.in पर ईमेल भी किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें - UGC-NET 2026 Answer key: UGC NET 2026 की आंसर-की कल जारी करेगा NTA, ऐसे करें चेक

दो शिफ्ट में होगी UPSC Mains परीक्षा

UPSC Civil Services Mains परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. फोरनून सेशन की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी, जबकि आफ्टरनून सेशन की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित होगी. उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र से जुड़े निर्देश जरूर देखने चाहिए.

परीक्षा केंद्र पर ये डॉक्यूमेंट ले जाना जरूरी

परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ ले जानी होगी. इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक ओरिजिनल वैध फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा. पहचान पत्र की एक फोटो कॉपी भी तैयार रखने को कहा गया है. जिन उम्मीदवारों के पास कैटेगरी या PwBD से जुड़े डॉक्यूमेंट लागू हैं, उन्हें संबंधित प्रमाणपत्र भी साथ रखना चाहिए. नाम कानूनी रूप से बदला गया है तो तय गजट नोटिफिकेशन या अन्य वैध प्रमाण भी जरूरी हो सकता है.

यह भी पढ़ें - Free Online Coaching: किन स्टूडेंट्स को मिलेगी फ्री ऑनलाइन कोचिंग, क्या योग्यता होनी जरूरी?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 15 Aug 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
संघ लोक सेवा आयोग UPSC Mains 2026 UPSC Mains Admit Card 2026 UPSC CSE Mains 2026 Admit Card
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
UPSC CSE Mains 2026 Admit Card : UPSC CSE Mains 2026 Admit Card जारी, ऐसे करें डाउनलोड
UPSC CSE Mains 2026 Admit Card जारी, ऐसे करें डाउनलोड
शिक्षा
NALSAR Controversy: NALSAR में कैसे मिलता है एडमिशन, यहां कौन-कौन से कोर्स?
NALSAR में कैसे मिलता है एडमिशन, यहां कौन-कौन से कोर्स?
शिक्षा
UGC-NET 2026 Answer key: UGC NET 2026 की आंसर-की कल जारी करेगा NTA, ऐसे करें चेक
UGC NET 2026 की आंसर-की कल जारी करेगा NTA, ऐसे करें चेक
शिक्षा
Free Online Coaching: किन स्टूडेंट्स को मिलेगी फ्री ऑनलाइन कोचिंग, क्या योग्यता होनी जरूरी?
किन स्टूडेंट्स को मिलेगी फ्री ऑनलाइन कोचिंग, क्या योग्यता होनी जरूरी?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Rajasthan Patties Case | Sansani: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस्लामाबाद में फहराया गया तिरंगा, गूंजे 'भारत माता की जय' के नारे
इस्लामाबाद में फहराया गया तिरंगा, गूंजे 'भारत माता की जय' के नारे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का BJP पर हमला, बोले- 'प्रचार कुछ, सच्चाई कुछ और...'
अखिलेश यादव का BJP पर हमला, बोले- 'प्रचार कुछ, सच्चाई कुछ और...'
बॉलीवुड
'गदर' नहीं, ये है भारत-पाकिस्तान बंटवारे की सबसे वॉयलेंट फिल्म, कमाया था 72% प्रॉफिट
'गदर' नहीं, ये है भारत-पाकिस्तान बंटवारे की सबसे वॉयलेंट फिल्म, कमाया था 72% प्रॉफिट
क्रिकेट
श्रीलंका से पहला टेस्ट हारा भारत तो सब खत्म? जानें WTC फाइनल का समीकरण
श्रीलंका से पहला टेस्ट हारा भारत तो सब खत्म? जानें WTC फाइनल का समीकरण
इंडिया
वंदे मातरम पर अमित शाह बोले, '80 वर्ष बाद आज पहली बार...'
वंदे मातरम पर अमित शाह बोले, '80 वर्ष बाद आज पहली बार...'
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
टेक्नोलॉजी
क्या ChatGPT आपके डिवाइस की करता है जासूसी? जानें सच्चाई
क्या ChatGPT आपके डिवाइस की करता है जासूसी? जानें सच्चाई
ट्रेंडिंग
Video: लाल लहंगे में जमकर झूमी हसीना, राणा जी गाने पर जमकर मचाया बवाल
लाल लहंगे में जमकर झूमी हसीना, राणा जी गाने पर जमकर मचाया बवाल
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget