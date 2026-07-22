क्या होता है PIP, किन कर्मचारियों पर होता है लागू, क्या इससे खतरे में पड़ सकती है आपकी नौकरी?

वहीं आमतौर पर उन कर्मचारियों के लिए पीआईपी लागू किया जाता है, जो लगातार तय टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हो या फिर जिनके काम की क्वालिटी कम हो. पीआईपी केवल कर्मचारी के खराब प्रदर्शन के मामलों में ही इस्तेमाल किया जाता है. अगर किसी कर्मचारी का व्यवहार अनुशासनहीनता, धोखाधड़ी, उत्पीड़न या गंभीर नियम उल्लंघन से जुड़ा हो तो ऐसे मामलों में कंपनियां आमतौर पर पीआईपी के बजाय अलग अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है.