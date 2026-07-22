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क्या होता है PIP, किन कर्मचारियों पर होता है लागू, क्या इससे खतरे में पड़ सकती है आपकी नौकरी?
पीआईपी के तहत कंपनी कर्मचारियों को बताती है कि उसके काम में किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है. किन टारगेट को समय के अंदर पूरा करना होगा और उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा.
What is PIP: अगर आप भी कॉरपोरेट जगत में है, तो आपने पीआईपी नाम जरूर सुना होगा. कॉरपोरेट सेक्टर में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान यानी एक औपचारिक प्रक्रिया होती है, जिसे कंपनियां उन कर्मचारियों के लिए लागू करती है, जिनके प्रदर्शन में लगातार कमी देखने को मिलती है. हालांकि इसका उद्देश्य कर्मचारी को सीधे नौकरी से निकालना नहीं होता है, बल्कि उसे अपनी कमियों को सुधारने का एक तय समय और दिशा देना होता है.
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Published at : 22 Jul 2026 08:35 AM (IST)
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