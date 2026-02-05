एक्सप्लोरर
टीचिंग और रिसर्च फील्ड वालों के लिए NCERT में नौकरी का मौका, जानें आवेदन प्रक्रिया
एजुकेशन सेक्टर में करियर बनाने का शानदार मौका, एनसीईआरटी ने 117 टीचिंग और लाइब्रेरियन पदों पर भर्ती इच्छुक अभ्यर्थी 20 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. यहां जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स.
टीचिंग फील्ड में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए ये नौकरी एक शानदार अवसर है. NCERT ने विभिन्न विषयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन सहित कुल 117 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी किए हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर 20 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 05 Feb 2026 10:09 AM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion