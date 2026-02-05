टीचिंग और रिसर्च फील्ड वालों के लिए NCERT में नौकरी का मौका, जानें आवेदन प्रक्रिया

एनसीईआरटी द्वारा जारी इस भर्ती अभियान में शिक्षा और रिसर्च क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं. इस भर्ती के जरिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद विभिन्न विषयों जैसे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, हिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और कई अन्य विषयों में भरे जाएंगे. इसके अलावा डिप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद भी इस भर्ती में शामिल हैं. कुल 117 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.