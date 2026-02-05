हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीटीचिंग और रिसर्च फील्ड वालों के लिए NCERT में नौकरी का मौका, जानें आवेदन प्रक्रिया

टीचिंग और रिसर्च फील्ड वालों के लिए NCERT में नौकरी का मौका, जानें आवेदन प्रक्रिया

एजुकेशन सेक्टर में करियर बनाने का शानदार मौका, एनसीईआरटी ने 117 टीचिंग और लाइब्रेरियन पदों पर भर्ती इच्छुक अभ्यर्थी 20 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. यहां जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 05 Feb 2026 10:09 AM (IST)
एजुकेशन सेक्टर में करियर बनाने का शानदार मौका, एनसीईआरटी ने 117 टीचिंग और लाइब्रेरियन पदों पर भर्ती इच्छुक अभ्यर्थी 20 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. यहां जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स.

टीचिंग फील्ड में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए ये नौकरी एक शानदार अवसर है. NCERT ने विभिन्न विषयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन सहित कुल 117 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी किए हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर 20 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.

1/6
एनसीईआरटी द्वारा जारी इस भर्ती अभियान में शिक्षा और रिसर्च क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं. इस भर्ती के जरिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद विभिन्न विषयों जैसे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, हिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और कई अन्य विषयों में भरे जाएंगे. इसके अलावा डिप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद भी इस भर्ती में शामिल हैं. कुल 117 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.
एनसीईआरटी द्वारा जारी इस भर्ती अभियान में शिक्षा और रिसर्च क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं. इस भर्ती के जरिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद विभिन्न विषयों जैसे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, हिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और कई अन्य विषयों में भरे जाएंगे. इसके अलावा डिप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद भी इस भर्ती में शामिल हैं. कुल 117 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.
2/6
इस भर्ती में एजुकेशन से जुड़े कई स्पेशलाइज्ड विषयों जैसे साइंस एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, करिकुलम डेवलपमेंट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज एजुकेशन और साइकोलॉजी आदि में पद निकाले गए हैं. इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन, फूड न्यूट्रिशन, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एजुकेशन, रूरल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में भी अवसर दिए गए हैं. यह भर्ती एजुकेशन सेक्टर के अलग-अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञ उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकती है.
इस भर्ती में एजुकेशन से जुड़े कई स्पेशलाइज्ड विषयों जैसे साइंस एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, करिकुलम डेवलपमेंट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज एजुकेशन और साइकोलॉजी आदि में पद निकाले गए हैं. इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन, फूड न्यूट्रिशन, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एजुकेशन, रूरल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में भी अवसर दिए गए हैं. यह भर्ती एजुकेशन सेक्टर के अलग-अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञ उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकती है.
Published at : 05 Feb 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Education Assistant Professor Recruitment JObs NCERT Recruitment 2026

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने संभाला, बोले- मैं ठीक हूं, देखें Video
संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने संभाला, बोले- मैं ठीक हूं, देखें Video
महाराष्ट्र
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
क्रिकेट
U19 Cricket World Cup: सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: Online गेम पर बच्चों का 'डेथ रूट' ! | Crime News
Bihar News: गाय खरीदने निकला था, जबरन शादी का शिकार बन गया युवक? | ABP News
Janhit With Chitra Tripathi: संसद को हंगामे की भेंट कौन चढ़ा रहा है ? | ABP News
BJP Vs Congress: राहुल-बिट्टू का विवाद, BJP ने प्रदर्शन किया | Parliament Session | ABP News
Sandeep Chaudhary: संसद में घमासान: US डील पर आर-पार की लड़ाई | BJP Vs Congress | Seedha Sawal

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने संभाला, बोले- मैं ठीक हूं, देखें Video
संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने संभाला, बोले- मैं ठीक हूं, देखें Video
महाराष्ट्र
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
क्रिकेट
U19 Cricket World Cup: सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' के बाद अब इन 7 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाएंगे सनी देओल, तोड़ेंगे कमाई के सारे रिकॉर्ड!
'बॉर्डर 2' के बाद अब इन 7 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाएंगे सनी देओल, चेक करें लिस्ट
यूटिलिटी
बिजली कनेक्शन नाम बदलवाना है, घर बैठे ऐसे करें आवेदन
बिजली कनेक्शन नाम बदलवाना है, घर बैठे ऐसे करें आवेदन
जनरल नॉलेज
जब भूखे कुत्तों ने पलट दी इतिहास की सबसे बड़ी जंग, जानें कैसे ढहा दिया अमेरिका का साम्राज्य?
जब भूखे कुत्तों ने पलट दी इतिहास की सबसे बड़ी जंग, जानें कैसे ढहा दिया अमेरिका का साम्राज्य?
ट्रेंडिंग
Video: नेचर नहीं, कैमिकल का कमाल... रिजॉर्ट में तालाब का पानी ऐसे करते हैं नीला, देखें वायरल वीडियो
नेचर नहीं, कैमिकल का कमाल... रिजॉर्ट में तालाब का पानी ऐसे करते हैं नीला, देखें वायरल वीडियो
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget