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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: 'आज जाओ, हमें सपोर्ट की बहुत जरुरत...', 4 लगातार हार के बाद पंजाब किंग्स के खिलाड़ी ने की अपील

Watch: 'आज जाओ, हमें सपोर्ट की बहुत जरुरत...', 4 लगातार हार के बाद पंजाब किंग्स के खिलाड़ी ने की अपील

Punjab KIngs: श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स की IPL 2026 में शुरुआत शानदार हुई थी, लेकिन लगातार 4 मैचों में हारने के बाद टीम मुश्किल में पहुंच गई है. इस बीच खिलाड़ी ने फैंस से खास अपील की.

By : शिवम | Updated at : 13 May 2026 09:44 AM (IST)
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श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स ने IPL 2026 के शुरूआती 7 मैचों में हार का मुंह नहीं देखा था, लेकिन अब टीम जीत को तरस गई है. PBKS 4 लगातार मैच हारने के बाद अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई, जो शुरुआत से टेबल टॉपर थी. हालांकि अभी भी टीम प्लेऑफ में पहुंचने के लिए फेवरेट है, लेकिन 4 हार ने खिलाड़ियों के साथ फैंस को भी निराश कर दिया है. इस बीच ओपनर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने फैंस से अपील की है कि वह ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे.

प्रभसिमरन सिंह ने कहा कि फैंस का सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरुरी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि पंजाब मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले अगले मैच में जीतकर वापसी करेगी. PBKS vs MI मैच गुरुवार को धर्मशाला में खेला जाएगा.

 
 
 
 
 
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प्रभसिमरन सिंह की फैंस से अपील

पंजाब किंग्स द्वारा शेयर किए गए वीडियो में प्रभसिमरन सिंह ने कहा, "मैं धर्मशाला से ये बात कह रहा हूं, हम 4 मैच जरूर हार गए, लेकिन अभी भी हम अंक तालिका में चौथे नंबर पर है. मैं उम्मीद दिलाता हूं कि हम प्लेऑफ में भी जाएंगे और ट्रॉफी भी जीतेंगे. मैं तो आपसे यही कह सकता हूं कि आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरुरी है. हमें सपोर्ट करो और धर्मशाला का स्टेडियम लाल (PBKS की जर्सी का रंग) कर दो. अगला मैच मुंबई इंडियंस के साथ है, उसे जीतकर कमबैक करना है. साथ दो, क्योंकि आप लोगों की हमें बहुत जरुरत है."

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अंक तालिका में PBKS की स्थिति

पंजाब किंग्स ने 11 में से 6 मैच जीते हैं, KKR के खिलाफ उनका एक मैच रद्द हुआ था. 13 अंक और +0.428 की नेट रन रेट के साथ पंजाब अंक तालिका में चौथे नंबर पर है. टीम अपने बचे हुए 3 मैच जीतकर 19 अंकों तक पहुंच जाएगी, यानी उन्हें प्लेऑफ में पहुंचने के लिए सिर्फ अपने मैच जीतने हैं और अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर नहीं रहना है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 13 May 2026 09:44 AM (IST)
Tags :
PBKS Prabhsimran Singh PBKS Vs MI SHREYAS IYER IPL 2026 PUNJAB KINGS
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