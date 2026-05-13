असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच हुई एक दोस्ताना मुलाकात और सोशल मीडिया पर हुए मजाकिया बातचीत ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है. सोशल मीडिया पर लोग इसे बांग्लादेश से होने वाली गैर-कानूनी घुसपैठ के खिलाफ एक सख्त पॉलिटिकल मैसेज के तौर पर देख रहे हैं. यह तस्वीर 12 मई को असम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सामने आई. हिमंत बिस्वा सरमा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस खास मौके पर कई बड़े नेता मौजूद थे. समारोह के दौरान सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दो तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में वह शुभेंदु अधिकारी को गले लगाते हुए दिखाई दे रहे थे.

इन तस्वीरों के साथ हिमंत सरमा ने लिखा कि बुरे दिन....(आप जानते हैं कौन) और साथ में शुभेंदु अधिकारी को टैग किया. इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी तुरंत जवाब दिया. उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कोई इनाम नहीं होगा. दोनों नेताओं के इस हल्के-फुल्के मजाक वाले पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा शुरू कर दी. हालांकि किसी भी नेता ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन लोगों का मानना है कि यह इशारा बांग्लादेश से आने वाले गैर-कानूनी घुसपैठियों की तरफ था. असम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है और यह मुद्दा लंबे समय से राजनीति और सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बना हुआ है.

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हिमंत बिस्वा सरमा का बयान

हिमंत बिस्वा सरमा कई बार सार्वजनिक मंचों पर कह चुके हैं कि गैर-कानूनी घुसपैठ से असम की जनसंख्या और सुरक्षा पर असर पड़ रहा है. वहीं शुभेंदु अधिकारी भी पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं. दोनों नेताओं का मानना है कि सीमा पर सख्ती और गैर-कानूनी लोगों की पहचान जरूरी है. इस वायरल पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने दोनों नेताओं की जोड़ी को दो भाई, दोनों तबाही कहा. राष्ट्रवादी सोच रखने वाले लोगों ने इसे देश की सुरक्षा के लिए मजबूत संदेश बताया. कई लोगों ने सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने की मांग भी की. बता दें कि मौजूदा समय में हिमंत सरमा और शुभेंदु अधिकारी के बीच बढ़ती नजदीकी सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि पूर्वी भारत में बीजेपी की रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है. असम में बीजेपी गठबंधन ने हाल के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है और हिमंत सरमा राज्य में मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं. दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं.

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