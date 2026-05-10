इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है. अभ्यर्थी के कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए. इसके अलावा ग्रेजुएशन या उससे अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार विशेष छूट दी जाएगी.