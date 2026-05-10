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Junior Clerk Recruitment 2026: 12वीं पास युवाओं के लिए बैंक में नौकरी का मौका, जानें कितनी मिलेगी सैलरी? पढ़ें डिटेल्स

हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने जूनियर क्लर्क के 91 पदों पर भर्ती का नोटिस जारी किया है. योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 May 2026 06:56 AM (IST)
हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने जूनियर क्लर्क के 91 पदों पर भर्ती का नोटिस जारी किया है. योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे.

हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की ओर से जूनियर क्लर्क भर्ती 2026 का शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है. बैंक ने जानकारी दी है कि भर्ती प्रक्रिया IBPS मुंबई के माध्यम से नियमित आधार पर कराई जाएगी. यह भर्ती हिमाचल प्रदेश के PACS और OCS कोटा के अंतर्गत आयोजित होगी. विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.

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इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है. अभ्यर्थी के कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए. इसके अलावा ग्रेजुएशन या उससे अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार विशेष छूट दी जाएगी.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है. अभ्यर्थी के कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए. इसके अलावा ग्रेजुएशन या उससे अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार विशेष छूट दी जाएगी.
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भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.
भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.
Published at : 10 May 2026 06:56 AM (IST)
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