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Junior Clerk Recruitment 2026: 12वीं पास युवाओं के लिए बैंक में नौकरी का मौका, जानें कितनी मिलेगी सैलरी? पढ़ें डिटेल्स
हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने जूनियर क्लर्क के 91 पदों पर भर्ती का नोटिस जारी किया है. योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे.
हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की ओर से जूनियर क्लर्क भर्ती 2026 का शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है. बैंक ने जानकारी दी है कि भर्ती प्रक्रिया IBPS मुंबई के माध्यम से नियमित आधार पर कराई जाएगी. यह भर्ती हिमाचल प्रदेश के PACS और OCS कोटा के अंतर्गत आयोजित होगी. विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.
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Published at : 10 May 2026 06:56 AM (IST)
Tags :JObs
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