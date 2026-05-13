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हिंदी न्यूज़शिक्षाCbse 12th Result 2026: आज या कल कभी भी जारी हो सकता है CBSE 12वीं का रिजल्ट, रोल नंबर रखें तैयार

Cbse 12th Result 2026: आज या कल कभी भी जारी हो सकता है CBSE 12वीं का रिजल्ट, रोल नंबर रखें तैयार

Cbse 12th Result 2026: सीबीएसई जल्द ही कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है. पिछले कुछ वर्षों के ट्रेंड को देखें तो आमतौर पर मई के दूसरे सप्ताह में नतीजे घोषित करता रहा है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 13 May 2026 09:50 AM (IST)
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Cbse 12th Result 2026: देश भर के लाखों छात्रों का इंतजार अब जल्द ही खत्म हो सकता है. दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई जल्द ही कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है. पिछले कुछ वर्षों के ट्रेंड को देखें तो आमतौर पर मई के दूसरे सप्ताह में नतीजे घोषित करता रहा है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि रिजल्ट 12 या 13 मई को किसी भी समय जारी हो सकता है. हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक ऑफिशियल तारीख और समय की घोषणा नहीं की गई है. इस साल करीब 18.5 लाख छात्रों ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लिया था. परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 10 अप्रैल 2026 तक चली. ऐसे में छात्र अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड की तैयारी और डिजिलॉकर पर दिख रहे रिजल्ट अपडेट के बाद रिजल्ट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है. 

इसी सप्ताह जारी हो सकता है रिजल्ट 

कुछ समय पहले ही सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने जानकारी दी थी कि 12वीं की मार्कशीट मई के तीसरे सप्ताह तक जारी की जा सकती है. हालांकि पिछले वर्षों के पैटर्न को देखें तो 2025 और 2024 में 13 मई को रिजल्ट जारी हुआ था जबकि 2023 में परिणाम 12 मई को घोषित किए गए थे. इसी वजह से माना जा रहा है कि इसी सप्ताह के अंदर कभी भी रिजल्ट सामने आ सकते हैं. 

इन वेबसाइट्स पर देख सकेंगे रिजल्ट 

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट और पोर्टल्स पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं. इन वेबसाइट्स में cbse.gov.in,  results.cbse.nic.in और DigiLocker वेबसाइट शामिल है. वहीं बोर्ड की ओर से छात्रों को सलाह दी गई है कि वह अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और डेट ऑफ बर्थ पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही आसानी से स्कोर कार्ड डाउनलोड किया जा सके. 

ऐसे डाउनलोड करें सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 

  • सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जाएं.
  • इसके बाद CBSE 12th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  • अब रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी भरें.
  • सारी जानकारी भरने के बाद ओके क्लिक करने पर स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.
  • ऐसे में आप छात्र अपने रिजल्ट की डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करके भी प्रिंटआउट लेकर सुरक्षित रख सकते हैं. 

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डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी चेक कर सकते हैं रिजल्ट 

  • सीबीएसई छात्र डिजिलॉकर और उमंग ऐप के जरिए अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.
  • डिजिलॉकर पर लॉगिन करने के बाद एजुकेशन सेक्शन में जाकर CBSE Class 12th Marksheet 2026 ऑप्शन चुनना होगा. 
  • वहीं उमंग ऐप पर भी रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके रिजल्ट देखा जा सकेगा. 
  • बोर्ड की ओर से जारी डिजिटल मार्कशीट, कॉलेज एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूरी तरह मान्य होगी. 
  • छात्रों को बाद में ओरिजिनल मार्कशीट स्कूलों के माध्यम से दी जाएगी.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 13 May 2026 09:50 AM (IST)
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Cbse 12th Result 2026 CBSE Board Result Date Class 12 Result Update
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