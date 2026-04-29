यूपी पुलिस में इसी साल होगी 1 लाख भर्तियां, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियों का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस साल पुलिस और उससे जुड़े विभागों में बड़े स्तर पर भर्ती की जाएगी.