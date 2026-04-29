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यूपी पुलिस में इसी साल होगी 1 लाख भर्तियां, सरकार ने किया बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. इस साल यूपी पुलिस और उससे जुड़े विभागों में 1 लाख नई भर्तियां की जाएंगी, जबकि 57 हजार जवान पहले ही तैनात किए जा चुके हैं.
उत्तर प्रदेश पुलिस नई भर्ती की सौगात
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Published at : 29 Apr 2026 04:48 PM (IST)
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