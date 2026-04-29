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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीयूपी पुलिस में इसी साल होगी 1 लाख भर्तियां, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

यूपी पुलिस में इसी साल होगी 1 लाख भर्तियां, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. इस साल यूपी पुलिस और उससे जुड़े विभागों में 1 लाख नई भर्तियां की जाएंगी, जबकि 57 हजार जवान पहले ही तैनात किए जा चुके हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 29 Apr 2026 04:48 PM (IST)
उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. इस साल यूपी पुलिस और उससे जुड़े विभागों में 1 लाख नई भर्तियां की जाएंगी, जबकि 57 हजार जवान पहले ही तैनात किए जा चुके हैं.

उत्तर प्रदेश पुलिस नई भर्ती की सौगात

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उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियों का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस साल पुलिस और उससे जुड़े विभागों में बड़े स्तर पर भर्ती की जाएगी.
उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियों का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस साल पुलिस और उससे जुड़े विभागों में बड़े स्तर पर भर्ती की जाएगी.
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मुख्यमंत्री ने बताया कि 57 हजार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पहले ही पूरी हो चुकी है और उन्हें अलग-अलग जिलों में तैनात भी किया जा रहा है. इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था और मजबूत होगी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि 57 हजार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पहले ही पूरी हो चुकी है और उन्हें अलग-अलग जिलों में तैनात भी किया जा रहा है. इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था और मजबूत होगी.
Published at : 29 Apr 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
Education Cm Yogi Announcement JOB 1 Lakh Police Jobs UP UP Constable Vacancy

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