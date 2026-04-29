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बिहार में इंस्ट्रक्टर के पदों पर निकली वैकेंसी, ITI पास 15 मई तक कर सकते हैं अप्लाई
बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती जारी की है. इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया BTSC की वेबसाइट btsc.bihar.gov.in के माध्यम से की जाएगी.
बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर है.BTSC ने ITI इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. इस भर्ती में कुल 474 पद शामिल हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 07:47 AM (IST)
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