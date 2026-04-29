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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीबिहार में इंस्ट्रक्टर के पदों पर निकली वैकेंसी, ITI पास 15 मई तक कर सकते हैं अप्लाई

बिहार में इंस्ट्रक्टर के पदों पर निकली वैकेंसी, ITI पास 15 मई तक कर सकते हैं अप्लाई

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती जारी की है. इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया BTSC की वेबसाइट btsc.bihar.gov.in के माध्यम से की जाएगी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 29 Apr 2026 07:47 AM (IST)
बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती जारी की है. इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया BTSC की वेबसाइट btsc.bihar.gov.in के माध्यम से की जाएगी.

बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर है.BTSC ने ITI इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. इस भर्ती में कुल 474 पद शामिल हैं.

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इस भर्ती के तहत कुल 474 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इसमें फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, सर्वेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ऑटोमोबाइल मैकेनिक, लेदर टेक्नोलॉजी और अन्य ट्रेड शामिल हैं.अलग-अलग ट्रेड के अनुसार पदों का विभाजन किया गया है.
इस भर्ती के तहत कुल 474 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इसमें फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, सर्वेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ऑटोमोबाइल मैकेनिक, लेदर टेक्नोलॉजी और अन्य ट्रेड शामिल हैं.अलग-अलग ट्रेड के अनुसार पदों का विभाजन किया गया है.
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इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है.कुछ पदों के लिए डिप्लोमा या समकक्ष तकनीकी योग्यता भी मान्य हो सकती है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है.कुछ पदों के लिए डिप्लोमा या समकक्ष तकनीकी योग्यता भी मान्य हो सकती है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें.
Published at : 29 Apr 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
Education Sarkari Naukri JOB BTSC Recruitment

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