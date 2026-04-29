बिहार में इंस्ट्रक्टर के पदों पर निकली वैकेंसी, ITI पास 15 मई तक कर सकते हैं अप्लाई

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है.कुछ पदों के लिए डिप्लोमा या समकक्ष तकनीकी योग्यता भी मान्य हो सकती है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें.