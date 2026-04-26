SSC में निकली 700+ पदों पर स्टेनोग्राफर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवार जल्द करें आवेदन

इस भर्ती में Grade C पद के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए.वहीं Grade D पद के लिए उम्र सीमा 18 से 27 वर्ष रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी.