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SSC में निकली 700+ पदों पर स्टेनोग्राफर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवार जल्द करें आवेदन
SSC ने स्टेनोग्राफर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, इच्छुक उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका आया है.SSC ने स्टेनोग्राफर Grade C और Grade D पदों पर भर्ती निकाली है. चयनित उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों में नियुक्ति दी जाएगी.इच्छुक उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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Published at : 26 Apr 2026 09:14 AM (IST)
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