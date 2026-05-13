स्कूल से शुरू हुई दोस्ती, ई-मेल से बढ़ा प्यार, ऐसी रही अपर्णा और प्रतीक यादव की लव स्टोरी

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की लव स्टोरी भी कम दिलचस्प नहीं है. दोनों एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे, लेकिन कभी कोई बातचीत या मुलाक़ात नहीं हुई. फिर एक दिन एक पार्टी में दोनों की बातचीत हुई तो ई-मेल आईडी शेयर किए गए. 2001 के आस-पास दोनों तरफ से मेल का सिलसिला शुरू हुआ. शुरुआत में अपर्णा मेल रोज चेक नहीं करती थीं. फिर उन्होंने प्रतीक के मेलों का जबाब देना शरू किया. इसके बाद दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गयी.

अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की लव स्टोरी करीब 10 साल तक चली. इसके बाद दोनों ने अपने-अपने परिवार को बताया, जिसके बाद 4 दिसंबर 20 11 को दोनों की शादी हो गयी. दोनों के दो बच्चे भी हैं. प्रतीक को जिम और रियल एस्टेट में रूचि है, जबकि अपर्णा की राजनीति में.



लखनऊ में शाही अंदाज में हुई थी शादी

अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की शादी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक के चलते एक भव्य समारोह में हुई. सपा सुप्रीमो मौअलाय्म सिंह यादव ने लखनऊ में भव्य समारोह आयोजित करवाया था. जिसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अनिल अंबानी समेत कई वीवीआईपी पहुंचे थे. लखनऊ के साथ साथ सैफई में भी कई प्रोग्राम आयोजित किए गए थे.

अपर्णा को मुलायम राजनीति में लेकर आए

अपर्णा यादव की राजनीति में दिलचस्पी देखते हुए मुलायम सिंह यादव ने उन्हें 2017 में पहली बार सपा से लखनऊ कैंट से टिकट दिया, लेकिन वे बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से हार गयीं थीं. इसके कुछ समय बाद ही अपर्णा का झुकाव बीजेपी की ओर हो गया. यूपी चुनाव 2022 से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली. तब से वे अभी भी बीजेपी में ही हैं.

यही नहीं पिछले दिनों दोनों में किसी बात को लेकर तनाव भी बढ़ गया था, जिसके बाद प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट भी किया था, जो काफी वायरल हुआ था. बाद में दोनों ने गलतफहमी होने की बात कही थी.