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IIT Delhi Job: आईआईटी दिल्ली में नौकरी का मौका, प्रोजेक्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती, 1 मई से पहले करें आवेदन
आईआईटी दिल्ली ने प्रोजेक्ट असिस्टेंट और जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकाली है. उम्मीदवार आईआईटी दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट www.iitd.ac.in पर जाकर 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं.
नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी दिल्ली ने प्रोजेक्ट असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्ती जारी की है.IIT Delhi जैसी प्रतिष्ठित संस्था में नौकरी मिलने से उम्मीदवारों को बेहतर अनुभव, अच्छा कार्य वातावरण और भविष्य में आगे बढ़ने का शानदार मौका मिलेगा.
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Published at : 26 Apr 2026 09:55 AM (IST)
Tags :Education JOB IIT Delhi Job:
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