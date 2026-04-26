प्रोजेक्ट असिस्टेंट (एडमिनिस्ट्रेशन) पद के लिए उम्मीदवार के पास भूगोल या संबंधित विषय में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए. साथ ही डीएलएड या समकक्ष प्रशिक्षण और 2 साल का अनुभव जरूरी है.वहीं जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट (एडमिनिस्ट्रेशन ए) पद के लिए उम्मीदवार के पास जनजातीय अध्ययन या संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ 1 साल का अनुभव जरूरी है.