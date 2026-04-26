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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीIIT Delhi Job: आईआईटी दिल्ली में नौकरी का मौका, प्रोजेक्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती, 1 मई से पहले करें आवेदन

IIT Delhi Job: आईआईटी दिल्ली में नौकरी का मौका, प्रोजेक्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती, 1 मई से पहले करें आवेदन

आईआईटी दिल्ली ने प्रोजेक्ट असिस्टेंट और जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकाली है. उम्मीदवार आईआईटी दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट www.iitd.ac.in⁠ पर जाकर 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 26 Apr 2026 09:55 AM (IST)
आईआईटी दिल्ली ने प्रोजेक्ट असिस्टेंट और जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकाली है. उम्मीदवार आईआईटी दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट www.iitd.ac.in⁠ पर जाकर 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं.

नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी दिल्ली ने प्रोजेक्ट असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्ती जारी की है.IIT Delhi जैसी प्रतिष्ठित संस्था में नौकरी मिलने से उम्मीदवारों को बेहतर अनुभव, अच्छा कार्य वातावरण और भविष्य में आगे बढ़ने का शानदार मौका मिलेगा.

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आईआईटी दिल्ली में तीन अलग-अलग पदों पर भारती जारी की है जिसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ,जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन A ,जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन B,के पद शामिल हैं. हर पद के लिए एक-एक वैकेंसी निकाली गई है.
आईआईटी दिल्ली में तीन अलग-अलग पदों पर भारती जारी की है जिसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ,जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन A ,जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन B,के पद शामिल हैं. हर पद के लिए एक-एक वैकेंसी निकाली गई है.
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प्रोजेक्ट असिस्टेंट (एडमिनिस्ट्रेशन) पद के लिए उम्मीदवार के पास भूगोल या संबंधित विषय में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए. साथ ही डीएलएड या समकक्ष प्रशिक्षण और 2 साल का अनुभव जरूरी है.वहीं जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट (एडमिनिस्ट्रेशन ए) पद के लिए उम्मीदवार के पास जनजातीय अध्ययन या संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ 1 साल का अनुभव जरूरी है.
प्रोजेक्ट असिस्टेंट (एडमिनिस्ट्रेशन) पद के लिए उम्मीदवार के पास भूगोल या संबंधित विषय में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए. साथ ही डीएलएड या समकक्ष प्रशिक्षण और 2 साल का अनुभव जरूरी है.वहीं जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट (एडमिनिस्ट्रेशन ए) पद के लिए उम्मीदवार के पास जनजातीय अध्ययन या संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ 1 साल का अनुभव जरूरी है.
Published at : 26 Apr 2026 09:55 AM (IST)
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