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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या होता है Cyber Tyre? सड़क पर खतरे से पहले ही कर देगा अलर्ट, इन खूबियों से है लैस

क्या होता है Cyber Tyre? सड़क पर खतरे से पहले ही कर देगा अलर्ट, इन खूबियों से है लैस

Cyber Tyre: यह एक ऐसा स्मार्ट टायर है जिसमें छोटे-छोटे सेंसर लगे होते हैं. ये सेंसर टायर के अंदर की जानकारी जैसे हवा का प्रेशर, तापमान, सड़क की पकड़ और स्थिति को लगातार रिकॉर्ड करते रहते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 13 May 2026 10:07 AM (IST)
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आज के समय में कार और बाइक की दुनिया तेजी से स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है. अब सिर्फ इंजन या डिजाइन ही नहीं, बल्कि टायर भी हाई-टेक हो रहे हैं. इसी दिशा में एक बड़ा कदम है Pirelli की नई तकनीक Cyber Tyre, जिसे अब और भी एडवांस बनाया जा रहा है. हाल ही में इसके नए वर्जन और AI से जुड़े अपग्रेड की चर्चा हो रही है, जो आने वाले समय में ड्राइविंग को और ज्यादा सुरक्षित और स्मार्ट बना सकते हैं.

आसान भाषा में समझें तो Cyber Tyre एक ऐसा स्मार्ट टायर है जिसमें छोटे-छोटे सेंसर लगे होते हैं. ये सेंसर टायर के अंदर की जानकारी जैसे कि हवा का प्रेशर, तापमान, सड़क की पकड़ और टायर की स्थिति को लगातार रिकॉर्ड करते रहते हैं. यह डेटा सीधे कार के सिस्टम तक पहुंचता है और फिर कार खुद तय करती है कि सड़क पर कैसे बेहतर और सुरक्षित तरीके से चलना है.

कैसे काम करता है स्मार्ट टायर?

अब इस सिस्टम को और भी स्मार्ट बनाने के लिए इसमें AI और यूनिवर्स जैसी टेक्नोलॉजी को जोड़ा जा रहा है. इसका मतलब यह है कि टायर सिर्फ जानकारी ही नहीं देगा, बल्कि उसे समझकर कार को सही फैसले लेने में मदद भी करेगा. उदाहरण के लिए, अगर सड़क फिसलन वाली है तो कार का ब्रेकिंग सिस्टम या ट्रैक्शन कंट्रोल पहले से ही खुद को एडजस्ट कर सकता है ताकि फिसलने का खतरा कम हो जाए.

इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा सेफ्टी है. क्योंकि टायर सड़क के सबसे करीब होता है, इसलिए उसे सबसे पहले पता चलता है कि सड़क पर क्या हो रहा है? जैसे गड्ढे, पानी या फिसलन.यह जानकारी तुरंत कार के सिस्टम तक पहुंच जाती है और हादसों से बचने में मदद करती है.

ड्राइविंग फील को बनाती है बेहतर

इसके अलावा यह टेक्नोलॉजी ड्राइविंग अनुभव को भी बेहतर बनाती है. ड्राइवर को कार के डिस्प्ले पर रियल-टाइम जानकारी मिलती है कि टायर की हालत कैसी है, कितनी पकड़ बची है और कब सर्विस की जरूरत है. इससे ड्राइविंग ज्यादा कंट्रोल्ड और कॉन्फिडेंट हो जाती है.

एक और खास बात यह है कि यह टेक्नोलॉजी सिर्फ कारों तक सीमित नहीं रहेगी.आने वाले समय में इसे इलेक्ट्रिक कारों, लग्जरी वाहनों और ऑटोमैटिक ड्राइविंग सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.यानी भविष्य में टायर सिर्फ रबर का हिस्सा नहीं रहेगा, बल्कि एक स्मार्ट डिवाइस बन जाएगा जो कार से बात करेगा.

यह भी पढ़ें:- दिल्ली में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की खैर नहीं, जुर्माने के साथ FIR भी, इतने कटे चालान 

Published at : 13 May 2026 10:07 AM (IST)
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